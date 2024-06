Acusan a Ejército de apropiarse terreno ejidal y capilla en Naica

El terreno donde está siendo edificada una capilla en honor a San Isidro Labrador, está confrontando a elementos del Ejército Mexicano del Campo Militar número 42-A con pobladores, al señalar que son terrenos de su propiedad.

Los elementos, que recientemente colocaron un letrero donde se señala: “Ejército Mexicano Campo Militar número 42-A, prohibido el paso, estas instalaciones son propiedad federal y el ingreso a las mismas sin autorización se considera un delito, mismo que será sancionado de conformidad con la Ley de la materia”.

Por su parte Yadira González, vecina del seccional, en entrevista para este medio detalló: “En noviembre los ejidatarios me cedieron el derecho de los terrenos para fincar, es una acta de asamblea, es un lugar que se le llama Las Carpas, ya que hace años el Ejército pidió prestado ese pedazo al Ejido para poner unas carpas y se accedió, pero ahora se quieren adueñar de esas tierras”.

Asimismo, González, narró que durante años, Las Carpas, ha sido el lugar donde se realizan las fiestas de San Isidro Labrador, por lo cual se tomó la decisión de colocar ahí la capilla, en la cual, el pueblo completo ha apoyado para la construcción.

“El terreno me lo dieron en noviembre, yo empecé a buscar al general pero no para pedir permiso, yo quería que me ayudaran con la mano de obra porque todo el tiempo se ha usado para los festejos, el Ejercito nos daba parte de la comida y la fiesta, yo por eso busqué el acercamiento, pero siempre se negaron, incluso a darme el nombre del general”, señaló la afectada.

Fue el mes de marzo cuando comenzaron los trabajos de construcción, esperando que la obra concluiría el pasado 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, sin embargo, Yadira González informó que desde entonces ha sido notificada en tres ocasiones por la Fiscalía General del Estado, debido a una demanda interpuesta por construir en territorio del Ejército.

“Ahorita ya únicamente que salga lo del peritaje, porque ya nos amenazaron con derrumbar, nos dijeron que si no llevábamos el papel que nos estaban solicitando, ellos iban actuar para derribar la capilla, fue cuando me comuniqué con la gente del pueblo, porque ellos son los que están ayudando al padre para que se donara a la iglesia y tengo la obligación de avisar”, aseguro González.

Además de detallar que es el presidente ejidal, Eliseo Terrazas, quien cuenta con los planos del terreno, mismos que presentaron ante la Fiscalía como prueba de que son los auténticos propietarios.

Subrayó que en caso de que el trámite no termine a su favor, continuarán trabajando en que se reconozca la donación de los terrenos, debido a que la construcción va muy avanzada y ha sido mucho el trabajo, tiempo y dinero invertido, además de que este es el lugar de tradición para celebrar al santo antes mencionado.