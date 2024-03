Acusan a director de primaria de acoso sexual

Chihuahua, Chih.- Zamara Alor Jiménez de la escuela primaria Riva Palacio del turno vespertino, denunció al director Óscar Hinojos Arreola del delito de acoso sexual por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en Derechos Humanos.

De acuerdo con la víctima, ella conoció al presunto responsable por medio de su esposa con quien tiene ocho años de relación.

“Los hechos ocurrieron el siete de octubre de 2022, un compañero de mi esposa cumplía años; yo sólo sé que le dice “pollito” y el festejo fue en nuestra casa; yo llegue a la reunión aproximadamente a las 16:00 horas y ya se encontraban varias personas en el festejo entre ellos el profe Óscar a quien solamente he visto en dos ocasiones, aproximadamente a las 20:00 de la noche, ya se habían ido la mayoría de los invitados”, explicó en la denuncia Alor Jiménez.

La afectada declaró ante el Ministerio Público que debido a que ya era muy tarde, su esposa Raquel le pidió que si la acompañaba a llevar al profe Óscar a su casa ya que había estado tomando mucho y ya estaba muy borracho por lo que no podía manejar.

“Otras maestras de las cuales no sé su nombre ya que yo solo me dirijo a ellas como maestras, se iban a ir en un carro, para en cuanto dejáramos al profe óscar en su casa, nos regresáramos con ellas; Raquel se subió al carro del profe ya que era ella quien iba a manejar; yo me subí en la parte trasera del carro pegada a la puerta del lado izquierdo y el profe óscar se subió también en la parte trasera del carro pero del lado de la puerta derecha, salimos por la calle Dostoievski y tomamos la Vialidad Sacramento rumbo al Fraccionamiento Romanza”.

Al llegar a la Monte Albán, el acusado se acercó a la víctima y le dijo que desde el primer día que la había visto se había enamorado y le apretó uno de sus pechos.

“Yo en ese momento lo empuje con el codo derecho, Raquel sin saber nada de detuvo para ver si las maestras venían; ella se bajó en una plaza y ahí aproveché para decirle que el profe me había tocado y me dijo que me sentara enfrente con ella”.

Cuando por fin llegaron al fraccionamiento, Raquel le preguntó al maestro que cuál era su calle; a lo que él respondió que lo dejaran en un puesto de comida.

“Nos bajamos todos del carro y Raquel le entrego las llaves al profe y fue cuando él nos dijo que si nos íbamos los tres a un cuarto". Raquel se molestó y casi le avienta las llaves y nosotras nos fuimos a subir al carro de las maestras, en el camino de regreso a nuestra casa, mi esposa les empezó a platicar lo que había pasado, y ya después yo también les empecé a platicar”.

Luego de eso, el lunes seis de octubre de ese mismo año, la esposa de la víctima le reclamó al director por lo que él pidió que lo disculpara ya que la había regado, que andaba muy borracho y que incluso, que hasta su familia lo había regañado.

Aunque hay una denuncia formal, hasta el momento no ha habido consecuencias por lo que las afectadas han solicitado que se haga justicia.