Acusan a comandantes de la SSPE de cobrar cuotas en 'clandestinas'

Chihuahua, Chih.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los cuales no dieron sus nombres, hicieron llegar a esta casa editora un texto, en el cual acusan a dos comandantes identificados como “Proa” y “Liliana”, por cobrar cuotas a elementos, para que los pongan a patrullar en ciertos sectores.

Estos sectores que señalaron en la carta, son en los que los agentes pueden cobrar “cuotas” en los sitios donde se vende droga, cerveza clandestina y donde operan antros y bares fuera de horario.

Dicho texto se comparte a continuación:

“Estamos casados de los abusos de los encargados de turnos tanto del Comandante Proa como de Liliana ya qué a ellos les están pagando algunos elementos por sector para que los saquen a patrullar donde ellos quieren para cobrar las cuotas de las ventanitas de droga así como de cerveza clandestina y los antros qué ante la vista de todos cierran después del horario permitido lo peor se todo es que esto lo sabe el Comandante Gutiérrez y el Comandante Aaron Quintana los cuales no hacen nada al respecto lo único que están haciendo es buscar un pretexto para arrestar a los elementos qué no nos préstamos para cobrar sus cuotas ya qué se reparten entre todos ellos y para muestra les pueden pedir el rol de servicio desde el tiempo que entraron ellos al mando y se darán cuenta que son los mismos los qué siempre andan en la calle y cuando sale personal qué no es de su confianza siempre suben a la elemento de apodo la Negra ya qué ella es novia del Comandante Gutiérrez de apodo la Nutria y ella amenaza qué se tiene que hacer lo que ella dice si no amenaza con el cambio a la sierra porque ella influye mucho en el Comandante Gutiérrez en los puntos de arraigo nos tienen en condiciones inhumanas no nos ponen baños no nos relevan para hacer de nuestras necesidades y si gustan darse una vuelta por la calle lucio nieto donde se encuentra un arraigo para que detecten los olores fétidos así mismo en la calle Bogotá es la misma situación en las ferias nos tienen cuidando una motocicleta es pretexto para hacerlo punto para no estorbarles de las marranadas qué están haciendo ya estamos cansados de todo esto le pedimos de la manera más atenta al Secretario De Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya que por favor ya aga algo por la corporacion no qué sea solo la figura publica de la misma que ya se deje de andar solamente de cara bonita en los medios de comunicación y que ponga a trabajar qué saque a la corporacion adelante y pensar que dicen que estábamos peor con Cesar Duarte y con Javier Corral pero no esta es la peor administración qué le pudo tocar a nuestra coorporacion de ante mano muchas gracias le agradecería mucho nos apoyara porque de verdad ya no sabemos que hacer”.