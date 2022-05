Acusación la firmó exfiscal Anticorrupción después de renunciar: Issa

Chihuahua, Chih.- El exsecretario de Administración en la pasada legislatura del Congreso local, Jorge Luis Issa González interpuso ayer por la noche un escrito en el Tribunal Superior de Estado (TSJ), mismo que le fue sellado de recibido a las 22:41 horas, en donde denuncia que la solicitud de audiencia para imputarle cargos junto a su ex subordinado, el ex director de Contabilidad Manuel Soledad que envió la fiscalía Anticorrupción al Poder Judicial, fue firmada por Gema Guadalupe Chávez Durán cuando ésta ya no era titular ni Ministerio Público en la comisión del delito de usurpación de funciones.

El Diario obtuvo imágenes de dicho escrito en donde Issa González refiere textualmente que; “En mi carácter de investigado ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, según me he enterado por los medios de comunicación comparezco…

Me he enterado por varios medios de comunicación que la Fiscalía Anticorrupción sigue una o varias investigaciones en mi contra, sin embargo desconozco el número único de caso que fue asignado.

Sin embargo lo que si conozco, y es por lo que solicita audiencia de control que refiero en el presente escrito es que una persona de nombre Gema Guadalupe Chávez Durán que no es agente del Ministerio Público, ni fiscal Anticorrupción del estado de Chihuahua, el día lunes 23 de mayo del 2022 solicito ante usted una audiencia inicial para realizarle imputación al suscrito sobre una o varias carpetas de investigación de las cuales no me han sido entregados copias de los antecedentes de investigación recabados y que desconozco los números únicos de caso con que se identifican.

Así es, dicha persona (Gema) usurpando funciones que no le son propias solicitó ante el Juez de Control en ejercicio para el distrito Judicial Morelos una audiencia inicial para pretender sorprender, lo hizo cometiendo un delito porque para la fecha en que la solicitó ya no desempeñaba ningún puesto en la fiscalía Anticorrupción, pero aún profundizando más allá realizamos una investigación por nuestra parte y pudimos corroborar que cuando menos el día 22 de mayo del 2022 la carpeta de investigación se encontraba en etapa de análisis y no se había realizado ningún escrito solicitando audiencia inicial para realizar imputación.

Aunado a que la persona que supuestamente solicitó audiencia inicial para realizarme imputación renunció al cargo que desempeño como fiscal Anticorrupción el día 20 de mayo de 2022 y que de los resultados de nuestra investigación aportaremos elementos para acreditar que el supuesto escrito firmado por Gema Chávez fue elaborado el 21 de mayo de 2022 por Ulises Sotelo Torres, quien le recabo la firma a Guadalupe Chávez Durán cuando ya no tenía carácter de fiscal ni de Ministerio Público, y el día lunes 24 de mayo del 2022 presentó dicha solicitud ante los jueces de control en ejercicio para el distrito judicial Morelos, por tanto la audiencia inicial que fue solicitada y la fecha que se fije para tal efecto son nulas de pleno derecho ante la actuación ilgal de dichas personas”, narró Jorge Luis Issa.

Se espera que en breve haya una respuesta a este escrito por parte del TSJ.