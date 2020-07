Acusación es por desvío de 96.6 mdp

Ciudad Juárez— La acusación con la que fue detenido en Estados Unidos el exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, señala que, entre 2011 y 2014, el político desvió 96.6 millones de pesos de recursos públicos de esta entidad a compañías de las que fue accionista.

Las empresas, de acuerdo con el expediente 20 MR 644 de la Corte de ese país para el Distrito de Nuevo México, son Financiera de la División del Norte y Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua, representada esta última por Carlos Gerardo Hermosillo, exdiputado federal fallecido en 2017 en un accidente carretero y a quien el priísta, dice el documento, cuidó desde la adolescencia.

“Según varios testigos, los pagos se realizaron de conformidad con contratos falsos que se ejecutaron siguiendo las instrucciones de Duarte. Duarte dio instrucciones tanto directamente como a través de otros, incluido Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (‘Hermosillo’), el hijo del amigo de la infancia de Duarte”, dice el documento judicial generado para la extradición del chihuahuense.

La documentación del gobierno norteamericano indica que el expediente fue registrado el 24 de abril pasado, luego de que el gobierno de México introdujo una solicitud formal de extradición de César Duarte a través de canales diplomáticos.

“De acuerdo con información provista por el gobierno de México, Duarte ha sido acusado de malversación agravada (…) y conspiración agravada”, delitos sustentados en el Código Penal del Estado de Chihuahua, señala la información oficial.

La acusación describe un esquema de desvío de recursos públicos que fueron transferidos a fondos del exmandatario y personas cercanas, como su esposa Bertha Gómez de Duarte.

“Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades significativas en los programas estatales de subsidios y préstamos que supuestamente pretendían apoyar a los productores de ganado del estado y promover la disponibilidad de carne de res de calidad, y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado”, señala el documento.

“Como se discute más abajo, al menos desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014, el Estado de Chihuahua transfirió $96,685,253.80 pesos mexicanos (más de US $ 6.5 millones en 2014) a dos empresas, Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua (‘Unión Ganadera’) y Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, ENR (‘Financiera’). Duarte fue el accionista mayoritario y, en algunos puntos, el presidente del consejo de administración de ambas compañías”, agrega.

La documentación menciona también que el esquema de malversación incluyó a otros funcionarios de primer nivel de la administración de Duarte, que aprobaron pagos de fondos sin seguir los procedimientos de ley, sin la documentación apropiada, sin suficiente justificación presupuestaria o sin el seguimiento para asegurar que los fondos fueran utilizados para los propósitos estipulados.

“En algunos casos, los fondos fueron retirados de manera indebida de la cuenta deuda, que es el fondo de emergencia del estado, de manera que el dinero fuera liberado de manera rápida y sin justificación a través de la documentación”, dice la acusación.

La narración agrega que el dinero público transferido a Unión Ganadera para la compra de bienes inmuebles no se utilizó como se había asignado, y que un “Informe de expertos” rastreó el dinero y lo ubicó en cuentas bancarias, propiedades y compañías relacionadas con Duarte o sus asociados.

“El informe de expertos indica que los fondos se depositaron inicialmente en una cuenta que anteriormente poseía menos de $1millón, y luego invirtió y lanzó el 24 de enero de 2012, momento en el cual fueron desembolsados en cinco pagos de $2,544,815 cada uno ($12,724,075 en total) a Financiera Rural, un banco de desarrollo rural administrado por el gobierno federal que otorga créditos a productores e intermediarios financieros”, dice.

La acusación cita once fechas en las que se detectaron transferencias, como una del 25 de septiembre de 2012, cuando el Gobierno estatal entregó ocho millones a Financiera de la División del Norte. "Estos fondos fueron extraídos de la cuenta deudora. Un documento firmado por Hermosillo indicó que se pagó el dinero para comprar un edificio de Financiera. Sin embargo, la propiedad era de individuos que no parecían tener ningún acuerdo para vender la propiedad a Financiera o al Estado de Chihuahua, y la propiedad en realidad no pasó a ser propiedad del Estado”, dice.

“Además, el Informe de expertos indicó que los $8 millones se depositaron en una cuenta de Financiera, que anteriormente tenía un saldo de aproximadamente $1.8 millones. El dinero fue invertido, y el 31 de octubre de 2012, $9 millones fueron transferidos de la cuenta Financiera a una cuenta perteneciente a Hermosillo. Luego, también el 31 de octubre de 2012, en combinación con los $6 millones y $ 5 millones mencionados anteriormente, fue transferido a Duarte y al fideicomiso de su esposa”, agrega.

La detención de Duarte Jáquez en la ciudad norteamericana de Miami fue confirmada el pasado miércoles por la Fiscalía General de la República, que informó que el arresto derivó de la solicitud de extradición solicitada desde diciembre de 2019 a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx