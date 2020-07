Acusa Susana Prieto persecución de Corral

Tomada de internet

Ciudad de México– Susana Prieto Terrazas, abogada y defensora de derechos laborales acusó que el Gobierno de Javier Corral en Chihuahua la hostiga y que además inició una nueva persecución judicial en su contra a días de que fue puesta en libertad por el Gobierno de Tamaulipas, tras ser encarcelada “injustamente” durante 24 días.

En conferencia de prensa, Prieto Terrazas detalló que fue una jueza en Matamoros quien le “ordenó” salir del estado de Tamaulipas e irse a vivir al estado de Chihuahua, así como a pagar 66 mil pesos de reparación del daño para que el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje tomara terapia psicológica.

“Durante la audiencia de vinculación el Ministerio Público hizo valer que yo tenía propiedades en Delicias, Jiménez y Ciudad Juárez, lo cual es falso, y también me llamó mucho la atención que existían en Chihuahua tres carpetas de investigación en mi contra, inmediatamente me fui a Juárez, confronté al fiscal y me dijo que no había ninguna carpeta de investigación en contra mía, ante la negativa de dárselo por escrito, tuvo que ampararse para que me entregaran la notificación”, aseguró la abogada.

Consideró que todo viene desde que denunció a Electrocomponentes de México, empresa que fabrica material eléctrico en Chihuahua, por violar las medidas sanitarias por el Covid-19 con más de 18 mil trabajadores, sin darles dijo, ni un cubrebocas, motivo por el cual la acusaron de haber privado ilegalmente de la libertad al gerente de dicha empresa y algunos otros funcionarios.

“Se supone que yo hice esto entre el 20 y 21 de abril de 2020, sólo que acontece que acontece que dicha empresa fue clausurada el 17 de abril por la Secretaría del Trabajo Federal y así lo dice la Policía Estatal que acudió al llamado primario de la maquiladora cuando los trabajadores se manifestaban afuera para que o los dejaran laborar o los mandaran a su casa pero con el 100 por ciento del salario”, dijo.

Acusó que los tres niveles de gobierno, a través del funcionario que ordeno la clausura de la empresa, declaró que no era cierta la clausura, sin embargo, Prieto Terrazas aseguró haber sido testigo de las diversas violaciones ante la emergencia sanitaria

Se refirió a una segunda carpeta de investigación por falsedad de declaración, de la cual no quiso hablar, ya que dijo, se trata de un asunto personal, la exesposa de su pareja y quien es la madre biológica de sus hijos.

Presumió que desde el primer minuto que fue privada de su libertad, tanto el gobernador de Tamaulipas como el de Chihuahua, pagaron inserciones en periódicos de Canacintra, Indrex y Coparmex aplaudiendo la sentencia inconstitucional que la juez había dictado.

“Felicitaron al gobernador por la detención, me acusaron de cometer despojos, extorsión y casos de daño, propiedad ajena… y criminalizarme con esa ligereza tiene que parar ahora, el día que me detuvieron parece que el gobernador de Tamaulipas le llamó al de Chihuahua de donde soy oriunda y las dos órdenes de aprehensión salieron el 10 de junio, armaron todo para llevarme a prisión”, explicó.

Lamentó que en México haya una persecución política en su contra por buscar y lograr la libertad y democratización sindical y dijo “no hay sindicato corrupto, sino empresa corrupta”.

Por su parte Jaime Guarneros, secretario General del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrial y Servicios movimiento 20/32, acompañó a la abogada, junto con un grupo de obreros que viajaron desde Tamaulipas a la Ciudad de México en la denominada “jornada de lucha”.

“Estamos hartos de la corrupción de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, fabricándole delitos, déjenla en paz, y si venimos es porque queremos su libertad absoluta, porque la queremos demasiado y ha luchado por nosotros”, reclamó.

Asimismo, los hijos de Prieto Terrazas acusaron que la CNDH no tiene las agallas que se necesitan para tomar y defender un caso “aunque tenga el respaldo de Andrés Manuel López Obrador diciendo que no se permite fabricar delitos”, esto, a pesar de que se han revelado todas las faltas al debido proceso, y acusó que la comisión se respaldó sólo atrayendo el caso, pero sin hacer nada.

“Qué lástima que haya países latinoamericanos que nos estén viendo y veamos cómo actuamos en México; Susana Prieto se ha comprometido en todo por estar con la gente que necesita ayuda del Gobierno y que el Gobierno se niega a ayudar, ella ha estado velando por los obreros”, acusó María Fernanda peña, hija de Susana.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, organización que