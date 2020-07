Acusa López Obrador al huachicol en conflicto del agua

/ Caseta de Saucillo incendiada

Ciudad de México— “No faltará el agua a los agricultores, a los ciudadanos, a los consumidores y estoy llamando a que no se dejen manipular por los que quieren aprovechar esta situación, además estamos revisando cómo se da el manejo del agua en estos distritos de Chihuahua porque tenemos información de que hay huachicol en el manejo del agua y son esos intereses los que se oponen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de esta mañana que no hay razón para los actos de protesta de ayer miércoles en la entidad luego de que productores quemaron vehículos, casetas de peaje, “es una actitud de confrontación, afortunadamente la mayoría del pueblo no está de acuerdo con estos actos, es una movilización de pocas personas porque la gente se da cuenta y lo mejor para contrarrestar estas acciones es informar y por eso lo estoy haciendo” dijo.

Insistió en la extracción de las presas en Chihuahua como parte del cumplimiento con el convenio de agua que se firmó desde 1944 entre Estados Unidos y México por el que se debe entregar agua durante cierto periodo, y que le permite a nuestro país, dijo, contar con escurrimientos de agua provenientes de Estados Unidos.

Cuando se suscribió este convenio se mencionó que México salía beneficiado y así se sigue considerando, aseguró el Presidente, es equitativo, le conviene al país y se debe cumplir o de lo contrario advirtió que EU puede alegar incumplimiento y el convenio se sometería a revisión.

Consideró que no conviene una renegociación de este Tratado y la única posibilidad que hay de que se plantee una renegociación por parte de Estados Unidos es que se incumpla no entregando el agua.

López Obrador aseguró que ya se cumplió en el caso de Nuevo León y Tamaulipas pero se han tenido problemas en Chihuahua porque hay una oposición a que se entregue el agua de presas en el estado “les recuerdo que el agua es de la nación y está manejada por la Federación de conformidad con la Constitución y las leyes”.

Reiteró que se están aprovechando de las circunstancias porque aceptó que no es bien visto que se tenga que entregar agua y “algunos se aprovechan para llevar agua a su molino”, especialmente dijo, los políticos del PAN que según el presidente están engañando a la gente diciendo que se van a quedar sin agua y “eso no es cierto”.

“Si se quedaran sin agua los agricultores y habitantes de Chihuahua, entonces sí no podríamos cumplir con el convenio, aplicaríamos el principio del presidente Juárez de que nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso” dijo.

Adelantó que hoy por la tarde, durante la conferencia de los programas de Bienestar, la directora de Conagua, Blanca Jiménez dará un informe a detalle, desde el convenio, volúmenes de agua que tiene que entregar México, los plazos y la situación de las presas, si hay o no riesgo de que falte el agua en Chihuahua.

Garantizó que ni este año ni el próximo faltará el agua por lo que se estará informando para que no tengan “excusas y no confundan, no mezclen estos asuntos con sus actividades políticas y mucho menos que haya violencia”.

Pidió a los inconformes a que acudan a los procedimientos legales, al poder judicial pero no quemar oficinas, casetas de cobro, “eso no, yo fui opositor muchos años y nunca llamé a quemar instalaciones, nos robaron hasta la presidencia y no se rompió un vidrio, no es ese el camino, hay otra forma de manifestar la inconformidad” exhortó el presidente.