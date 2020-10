Acusa Corral falta de respeto al pueblo de Chihuahua

Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral aseguró que aun cuando no tuvo participación en la gira del Ejecutivo federal, buscará el diálogo con la Federación cuando “los mecanismos de negociación sean oportunos”.

“Tengo que lamentar el hecho de que por primera vez en la historia del estado, el presidente de la república no invita al gobernador a uno de sus actos, porque no se trata de mi persona, sino de lo que yo represento (...) es una falta de respeto al pueblo de Chihuahua y a la investidura que simbolizo; no deben mezclarse las diferencias políticas e ideológicas con el respeto a las autoridades legales, democráticas y legítimamente constituidas; para mí, él es el presidente y no puedo ni excluirlo ni dejar de reconocer ese carácter”, dijo.

Corral Jurado consideró la omisión del Gobierno de México como una desatención del pacto federal hacia con Chihuahua, acuerdo que implica la interrelación entre niveles de gobierno, así como la cooperación entre los mismos.

“Creo que quienes estamos más ofendidos somos los chihuahuenses por todo lo que ha sucedido en torno al problema del agua, hemos sido descalificados, vapuleados, y lo único que hemos hecho es defendernos, decir nuestra verdad, pero el presidente no está acostumbrado a que se le responda”, comentó.

Al terminar su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción en la ciudad capital, Corral Jurado señaló que Chihuahua atraviesa un momento muy complicado”, sin embargo, reiteró que se buscará establecer un diálogo con el presidente López Obrador.

El gobernador de Chihuahua calificó las palabras ofrecidas por el presidente en la frontera como un “discurso de campaña”.

“Su discurso es más el de un activista político que el de un presidente, sin embargo, aun en estas circunstancias haremos esfuerzos para seguir trabajando con el Gobierno federal”, dijo.

“Lo que puedo decir es que mientras el presidente estaba dando su discurso de campaña, yo estaba entablando diálogo directo con los productores de la estación Consuelo para plantear lo que se puede hacer y pedirles que como acto de solidaridad se levante el bloqueo de las vías del tren”, agregó.

“Si hay alguien ofendido es Chihuahua, con el asesinato de Jessica Silva, y si algo ha ofendido a los productores es la presencia de la Guardia Nacional en las presas”, puntualizó.