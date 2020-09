Acusa AMLO a panistas de orquestar toma de presa

Tomada de Twitter

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a panistas de orquestar ayer la toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua.

"Se reunieron exgobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y hubo una marcha hacia la presa, ellos ya no fueron, repartieron palos y tomaron la presa. Creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes. Me informaron desde ayer. Hubo otro enfrentamiento en otra presa, fue algo bastante bien orquestado", comentó en conferencia.

Ayer, cientos de productores agrícolas de municipios de la región centro-sur del Estado de Chihuahua tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla logrando que se retiraran elementos de la Guardia Nacional.

Cuando la multitud irrumpió en los accesos del embalse ubicado en el Municipio de San Francisco de Conchos, se generó un enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos, quienes rociaron gas lacrimógeno para disuadirlos, sin conseguirlo.

Desde Palacio Nacional, el presidente agregó que el conflicto por el agua en Chihuahua se ha agarrado de bandera política.

"Se ha agarrado esto de bandera, muy lamentable lo que sucedió ayer. De manera prudente, la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento, considero que fue adecuado.

"Ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional, hay esta resistencia de la Oposición. Estamos pidiéndole a la Fiscalía que intervenga para deslindar responsabilidades".