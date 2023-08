Acumula noroeste miles de millones en pérdidas por cortes de CFE

Chihuahua.- Miles de millones de pesos en cultivos se han perdido en las regiones de Cuauhtémoc y todo el noroeste, debido a que la Comisión Federal de Electricidad está rebasada y no puede cumplir con el suministro por falta de infraestructura, así lo informó el diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, quien explicó que por falta de electricidad los productores no pueden regar y hasta el momento calculan que se perdieron, por lo menos, el 40 por ciento de los cultivos, en su mayoría maíz.

“En los últimos 45 y 60 días se han estado presentando cortes de energía eléctrica diarios de 10 a 12 horas, que después se volvieron días enteros y han estado afectando diversas áreas pero la que más nos preocupa es la agrícola, porque no hay electricidad para hacer funcionar los pozos para el riego de las parcelas y ya se prevé una reducción en la producción de alrededor del 40 por ciento”, declaró Mireles Corral.

Sólo en la Colonia Manitoba, detalló, reportan pérdidas por 500 millones de pesos y, a pesar de que no existe hasta el momento una cuantificación total hasta regiones como Casas Grandes y Galeana, los daños serán de miles de millones de pesos.

Comentó el legislador que no sólo hay daños en cultivos, pues la ganadería presenta fuertes pérdidas por las pérdidas en alfalfa, sorgo y otros forrajes que sirven de alimentos para el ganado de producción.

“La Comisión Federal de Electricidad está rebasada, no tiene la capacidad de dar el servicio, no se ha invertido en infraestructura, mientras que en la región sur hay inversiones de hasta 8 mil pesos en la electrificación del Tren Maya”, insistió.

Reconoció que la ola de calor generó un aumento en la demanda, que evidenció aún más las carencias de la paraestatal, mientras que los productores tendrán problemas graves para recuperarse, debido a la desaparición de la Financiera Rural que antes les permitía soportar las dificultades, pues contaban con un respaldo financiero.

“A mí, por ejemplo, hoy no me tocó regar, me toca mañana, pero resulta que mañana no hay luz y, entonces: ya no regué hoy, ya no voy a regar mañana y hay veces que dura hasta 72 horas una parcela sin que puedan regarla”, concluyó.