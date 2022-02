Acuden inversionistas de ‘Sueña’ a exigir su dinero

Chihuahua.— Inversionistas de la Sueña Bienes Raíces y Construcción, llevan meses sin recibir los rendimientos a los que se comprometió la empresa y acudieron a las instalaciones del Bulevar Ortiz Mena para solicitar una explicación por parte de los administradores.

Al respecto, la gerente general de la empresa Jacqueline Armendáriz Portillo, ofreció explicar en persona la situación por la cual atraviesa la empresa, sin embargo, se le esperó en sus instalaciones durante un tiempo razonable en que no llegó, sin embargo, durante dicho lapso en la sala de espera y en el interior de las instalaciones se encontraban varias personas solicitando una explicación de los pagos, plazos y rendimientos pendientes.

Una inversionista adulta mayor, acompañada por una mujer identificada como su hija, solicitaron una respuesta por parte de la constructora, financiera que acumula 62 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, y a continuación se presenta un fragmento de la conversación.

-A mí quedaron en pagarme mis 200 mil en diciembre, luego me dijeron que en febrero y ya se va a vencer, el día 11 y quiero saber si me van a dar mi dinero ¿o qué?

-Esa no es una respuesta que yo le puedo decir a usted, se supone que eso lo tuvo que haber visto usted con el abogado.

-Es que el abogado no nos dice nada, nomás nos trae a vueltas y vueltas.

-O sea, lo que la empresa está haciendo es que mientras ellos cumplen, está agarrando dinero, y o está dando en montos chicos, pero yo no le puedo decir que ya el día de mañana le damos 300 mil pesos, porque eso es algo que no se puede, porque la cuenta todavía no ha sido desbloqueada, pero lo que yo tengo entendido, que los montos chicos de 350 mil pesos quedan este mes.

Armendáriz Portillo se comprometió a conceder una entrevista y se disculpó a través de Brenda Palma, directora de Desarrollo y Talento Humano, refiriendo que debía atender citas previas.