Acude a la FGE después de realizar depósito de 15 mp a extorsionadores

Chihuahua.- Una mujer víctima de fraude telefónico realizó un depósito a supuestos secuestradores, para después acudir a la Fiscalía General del Estado en ciudad Juárez, donde fue orientada para que no siguiera realizando depósitos.

La afectada recibió una llamada intimidante en la que le exigían la cantidad de 30 mil pesos para poner a salvo a su sobrina de 24 años de edad, cantidad que tenía que ser entregada a través de depósitos en una tienda de autoservicio.

Ante el temor fundado entregó la cantidad de 15 mil pesos, después acudió a la Fiscalía de Distrito Zona Norte para interponer la denuncia, los elementos investigadores la orientaron para que no siguiera depositando, ya que se trataba de un engaño y no de una amenaza real.

En ese momento se activaron los protocolos ya establecidos y a la agraviada se le hizo saber que su ser querido se encontraba sano y salvo en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.

Cabe señalar que se tiene detectado que dichas llamadas amenazantes son efectuadas por internos de las cárceles de Santa Martha Acatitla y Altamira.