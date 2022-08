‘Acto maquiavélico ejecutado por mansos corderitos’

Chihuahua— “Estamos ante un acto inusitado, tan ilegal, inconstitucional. Una sanción que no existía en ningún lado”. Son las palabras pausadas, claras, de la abogada Rubí Cristina Cabello, en su acogedor y pulcro despacho, decorado en madera oscura, indudable el buen gusto.

Habla para El Diario de Chihuahua en relación a la ejecutoria del juicio de amparo 514/2021 dictado por el Juzgado Octavo de Distrito, en relación al recurso de queja administrativa 93/2021, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del XVII Circuito.

Fueron las defensas intentadas por el Notario Público Número Cuatro, Luis Raúl Flores Sáenz, en contra de la determinación adoptada por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, mediante el cual se le suspendió por seis meses del ejercicio de la patente, el año pasado, cuando se le pretendió obligar a aceptar como suya la firma y sellos plasmados en 34 recibos de la nómina secreta.

Un año y cinco meses después obtiene la ejecutoria en el amparo, y con ella el cumplimiento en todos sus términos, echando abajo cualquier acto de molestia o afectación contra el Notario y su función.

En un amplio comedor, con un ventanal que da a la calle, atiende la apoderada legal del Notario al reportero.

“Fue una persecución, ante medios, usando toda la plataforma y el aparato gubernamental, para atacar sin ton ni son, acto maquiavélico”.

El antecedente del caso es breve. En enero del año pasado publica El Heraldo los supuestos recibos de la nómina secreta; en febrero presenta el Ministerio Público Saúl David Martínez Sánchez una denuncia administrativa contra el Notario por declarar que hasta no ver los recibos no podría reconocerlos; en marzo le notifican, en decisión sumarísima la suspensión, por realizar dicha manifestación.

“Apenas empezaba nuestro viacrucis”, expresa la litigante.

Ese día que llegaron a notificar, recuerda que arribaron a la notaría la registradora, con tres personas, una notificadora, una adscrita, y otra notaria auxiliar, para hacerse cargo, exigiendo la entrega de sellos.

“Nos dijeron que el Notario quedaba suspendido, y que tenía quince días para contestar. Mas arbitrariedad no se puede”.

El Diario: ¿Cuál fue la consecuencia de dicha notificación?

Abogada: Era el inicio del procedimiento, donde en forma inconstitucional e ilegal, se suspendía por seis meses desde el principio del procedimiento, un efecto que la ley no contempla, ni siquiera una medida cautelar, menos una suspensión.

Nos dijeron que a partir de ese momento no se podía llevar a cabo ninguna operación en la notaria. Fue evidente la mala fe, el dolo al suspender; el abuso, cerrar ventanas, despachar clientes.

Ante este acto arbitrario promovimos el amparo. Nos corría el término para contestar el procedimiento y contestamos, pero antes presentamos el amparo reclamando la actuación inconstitucional, aberrante, de las autoridades.

ED: ¿Qué denunciaron…?

A: Señalamos que no había precepto legal en la ley del notariado, que ordenará o facultará que con el inicio de un procedimiento administrativo se suspendiera al notario.

No había ningún precedente, la ley no lo establece, ¿porque lo hizo entonces la dirección?, pues suponemos que había instrucciones de arriba. Como funcionarios debieron haberse negado. Ellos protestaron cumplir y hacer cumplir la ley y no lo hicieron.

ED: ¿Qué pasó con el amparo?

A: Derivado del amparo nos conceden la provisional, pero la autoridad se va a la revisión. Fueron tiempos… no se imagina la lucha constante con todo el poder que debimos enfrentar.

Viene la suspensión. Hubo una queja que nosotros promovimos y finalmente gracias a lo resuelto el Notario es restituido.

En vía de cumplimiento de la suspensión hay casos excepcionales en los que puede darse efectos restitutorios a la suspensión, cuando es francamente notoria la inconstitucionalidad y aquí lo era.

No había un precepto legal que permitiera suspender al Notario. Ellos promueven recursos contra la suspensión y dicen que el acto ya fue ejecutado, pero el efecto de la suspensión fue restituir, y se le restituye, pero continúa el procedimiento administrativo.

ED: ¿Un procedimiento que se sigue ante el mismo gobierno?

A: Así es. En ese procedimiento administrativo nos niegan todas las pruebas que ofrecimos para la defensa. Contra esta arbitrariedad interpusimos un recurso de revisión ante el Registro Público del cual conoció el secretario de Gobierno, recurso que estuvo guardado seis meses, seis largos meses en un cajón, ante una insistencia permanente de nuestra parte, pero nada.

En el inter alguna de la gente que inició el procedimiento y que tuvo importante participación se retiró, otras personas permanecen ahí. Estas personas iban con los altos funcionarios, que les daban instrucciones, pero no firmaban nada. Les dejaron toda la responsabilidad a quienes materialmente intervinieron. Los utilizaron.

ED: ¿Cómo debieron haber actuado?

A: Es evidente que estos funcionarios protestaron cumplir con la constitución, pero seguían la línea, destrozar al Notario.

ED: ¿Y el recurso, que pasó con él?

Ese recurso de revisión se queda ahí sin acuerdo en el escritorio de Mesta, eso sí salían y hablaban y litigaban en medios, nosotros no litigamos en medios, permanecimos sujetos a la ley, calladitos y sin decir nada.

Escuchábamos casi decir al exconsejero jurídico ¡vamos por la patente! Fue la crónica de una infamia.

Acusaban de que habíamos sido parte de que no se ejercitara acción, que se obstaculizó una carpeta de investigación, les dijimos, denme una copia de la carpeta de investigación, queremos practicar periciales, pero todo se nos rechazó.

ED: Un MP promoviendo una denuncia administrativa… ¿es correcto?

A: La ley del notariado no contempla que el procedimiento administrativo lo inicie el ministerio público. La ley dice quién puede iniciar el procedimiento contra el notario, y el MP no está autorizado para ello.

La verdad es que el asunto estuvo armado por el mismo gobierno desde el principio. Utilizaron todos los recursos a su alcance, todas las personas, todos los puestos, para destrozar al notario. Quisieron vincularlo para quitarle la patente e inmediatamente sustituirlo.

Fue una forma tan inhumana de buscar por todos los medios destrozar una carrera, a una persona, un prestigio.

El encono de atacarlo por todos lados.

Todo el aparato de gobierno con todos los recursos para destruirlo.

ED: ¿Y finalmente se resolvió ya ese recurso o continúa guardado?

A: Recientemente se ordena, en el recurso de revisión ante la Secretaría General, el desahogo de la pericial, pero ya con la nueva administración.

Se determinó en dicho estudio, con la presencia de representantes de todas las dependencias involucradas, que las firmas fueron realizadas mediante calca y error. Así lo asentó el perito, y que los sellos fueron de impresora. Son falsos pues, las firmas y los sellos. Una infamia.

ED:¿Qué sigue?

A: Hace diez días causó estado el amparo. Pero tuvimos que atarle las manos de la autoridad administrativa para que no pudiera resolver hasta que el amparo pudiera ser resuelto.

Esa fue la gran estrategia en el amparo, solicitar una ampliación de la suspensión definitiva, en la cual se le ordenó a la autoridad responsable no resolver el procedimiento administrativo antes de resolver el amparo. De otra manera hubieran procedido contra el Notario.

ED: ¿Están de acuerdo como quedó…?

Estamos satisfechos con el cumplimiento de la ejecutoria por lo que toca al Registro Público de la Propiedad; sin embargo, el prestigio, el nombre, la reputación, vamos a ejercer todas las acciones que correspondan, porque fue arbitrario, deleznable, fue tremendo lo que hicieron.

La notaria estuvo cerrada tres semanas, con todo lo que eso significa, todo por un capricho.

Siguen las acciones judiciales que correspondan, Civil, Administrativo hasta Penal, porque que lo que se hizo fue un acto arbitrario de carácter doloso.

No hay norma alguna en la ley que permita la comisión de actos tan bárbaros.

ED: ¿Contra Corral?

A: Vamos contra todo aquel que resulte responsable.

Eso es algo que estamos viendo a donde caminamos.

Que no quede duda alguna que vamos a hacer todo lo que tenga que hacerse, porque esto que se hizo no puede quedar impune.

ED: ¿Juicio político?

A: Será penal, civil, administrativo, lo que corresponda.

ED: ¿No resistieron los funcionarios menores órdenes superiores?, ¿Quiénes se las dieron?

A: Habría que preguntárselos a ellos. La clave está en el aparato que se montó, para vulnerar una reputación contra un notario.

Está esa conferencia de prensa del gobernador, desde ahí vimos quien era la cabeza; de ahí para abajo, ¿dónde está su protesta de cumplir la constitución?, si a mí me dan una orden, no la cumplo, como manso corderito, aún con todo, promesas o amenazas.

LO QUE SOSTUVO EL MP EN LA DENUNCIA

… Por su lamentable declaración vertida en día 4 de febrero del año en curso en una entrevista ante un medio de comunicación local, respecto a la certificación que realizó de 34 recibos de la nómina secreta, que forman parte medular de la investigación que motiva la carpeta de referencia; declaraciones en las que pone en seria duda la autenticidad de la certificación sin base objetiva alguna, mismo que ha tenido como consecuencia se cuestione públicamente la validez de dichos documentos, así como el serio y responsable actuar no sólo de quienes participamos en la investigación de estos hechos, sino el de la propia Fiscalía General del Estado…

EL ARGUMENTO DEL COLEGIADO EN EL RECURSO DE QUEJA 93/2021

… Se trata de proteger el derecho fundamental de legalidad vinculado con la debida administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados con base en las razones que suministra el Derecho y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática como es la mexicana para descartar cualquier indicio de arbitrariedad…

…Desde el inicio del procedimiento no puede afirmarse que éste en riesgo la función notarial, pues no se ha resuelto en definitiva el procedimiento respectivo en el que se determine si la infracción que se le atribuye al quejoso, es de aquellas que ameritan la suspensión definitiva y/o la cancelación de la patente de notario…

…En esos términos, vulneraría el principio de presunción de inocencia, pues cualquier acto que restrinja los derechos de un notario público, aun cuando fueran arbitrarios, no podrían ser objeto de suspensión temporal, lo que inevitablemente consumaría de manera irreparable los efectos del acto reclamado…cualquier acto que restrinja los derechos de un notario público serían de orden público e interés social, cuando aún no se ha revisado en la sentencia de amparo la legalidad del acto reclamado…

…En la interlocutoría recurrida la juzgadora omitió efectuar la ponderación de la apariencia del buen derecho respecto de la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público…