Acreditan casi $15 millones por fraude de Aras

Chihuahua.– Sergio Armando G. C. y Diana Ivonne C.P., fundadores de la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I de C.V., fueron formalmente acusados dentro de la causa penal 720/2022 por los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 15 víctimas, a las que se les causó un daño de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares americanos, que equivalen a 100 mil 661.35 pesos, lo que da un total de 14 millones 894 mil 911.35 pesos.

Sergio Armando G. C. fue detenido el 5 de abril en la ciudad de Querétaro en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua el 19 de marzo. Diana Ivonne C. P., que también contaba con orden de aprehensión de la misma fecha, no fue detenida por haber dado a luz recientemente, pero se le puso bajo vigilancia.

Al comenzar la audiencia inicial, encabezada por el juez de control Humberto Chávez Allende, ambos imputados intentaron eludir la acusación al presentar amparos otorgados por los juzgados Tercero y Décimo Primero de Distrito. Sin embargo, el juez los rechazó debido a que en uno de ellos se había negado la suspensión definitiva y en otro no se contaba con los lineamientos sobre los que versa la suspensión provisional.

En su exposición, la agente del Ministerio Público (MP), Araceli Chávez, estableció que ambos acusados constituyeron la empresa Aras el 8 de noviembre de 2019 en la Notaría Pública No. 3 de Sergio Granados Pineda, junto al coimputado Óscar Gonzalo M. H., Andrea Rocío Estrada Caldera, José Alejandro Rodríguez Salcido y Armando Gutiérrez Rosas, identificado como CEO de la moral hasta abril de 2021, cuando vendió sus acciones, esto “con la finalidad de engañar a las personas al hacerles creer que, si entregaban dinero o bienes, recibirían extremadas utilidades de una forma 100 por ciento garantizada, bajo la mentira de invertirlo en negocios sumamente prósperos que solamente ellos conocían”.

La MP detalló que los indiciados cometieron los ilícitos a través de un organigrama empresarial y recurrieron a maquinaciones como el ofrecimiento de exageradas ganancias, publicidad persuasiva, oficinas y vehículos ostentosos, manipulación de contratos y empresas y utilización de consultores y asesores allegados a las víctimas.

Entre las formas de persuasión se enunciaron la promoción en foros en los que participaron políticos como Felipe Calderón y Enrique de la Madrid, y personalidades como Yordi Rosado y Marco Antonio Regil. Patrocinó a los equipos deportivos Necaxa, Xolos y Mineros de Parral y promovió conciertos de artistas como Mijares y Emmanuel.

Aras también se respaldó en la mina La Morita, un complejo habitacional en Isla Mujeres conocido como “La Diosa” y un parque ecoturístico en Puebla, de los que no era propietario.

Las 15 víctimas incluidas en esta causa penal firmaron diversos contratos que iban desde los 100 mil hasta los 3 millones de pesos por cada uno. A 10 de ellas no se les pagó ni un solo peso invertido, mientras que cinco recibieron pagos parciales.

Uno de los defraudados por la firma señaló que la empresa afectó a 18 mil personas mediante un esquema Ponzi, con el que atraía recursos con el engaño de que serían invertidos para generar altos rendimientos.

En este sentido, destacó que Aras buscaba que conocidos invitaran a otros conocidos a entregar su dinero o bienes con la promesa de obtener jugosas ganancias mediante la inversión en proyectos, y luego disponía del capital de los segundos para pagar a los primeros, en un esquema piramidal que necesitaba cada vez más personas para subsistir.

En su caso, la víctima narró que Armando Gutiérrez le prometió utilidades o dividendos del 9 por ciento mensual, obtenidos de supuestas inversiones en proyectos de bienes raíces y metales que nunca se hicieron.

Aunque firmó un contrato de compraventa de acciones, la empresa no realizó la asamblea para la emisión de dichas acciones, no emitió las acciones, ni tampoco se le inscribió en el libro de accionistas, pese a que así se estableció en las cláusulas del convenio.

Por otra parte, refirió que Aras no generó utilidades mensuales que le permitiera producir los dividendos al término del contrato, pues al ser una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, o S.A.P.I., sus ganancias se calculan de forma anual.

La audiencia, que se prolongó por 9 horas, fue suspendida por las condiciones de salud de Diana Ivonne, quien fue enviada a su casa, mientras que Sergio Armando pasó la noche en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán.

La comparecencia se retomará a las 9:00 de la mañana de hoy para continuar con la lectura de los antecedentes de prueba y que se defina la situación jurídica de los imputados.

Hay otros 7 imputados

Según se ventiló en esta audiencia, son al menos siete imputados más en este caso. Durante la lectura de los antecedentes, la agente de la Fiscalía les dio a conocer a Sergio y Diana que declararon en su contra los también imputados individualizados como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

De igual manera, se cuenta con las entrevistas de los testigos con identidad reservada identificados como testigo 1 y testigo 1A.

Otros de los que rindieron declaración en contra de los dos fundadores también son Francisco Javier Carbajal Perea, Atenea Díaz de León Rendón, Yariseth Domínguez Batista, Óscar Leonel Martínez, Marcos Delgado Ríos, Eduardo Enrique Flores Magón y López y Milton Ignacio Monsalvo Laguna.

Aplazan audiencia

Óscar Gonzalo H. M. fue detenido a través de orden de aprehensión “cuando pretendía huir del país, siendo ubicado en uno de los puentes internacionales de Ciudad Juárez”. Sin emnbargo fue liberado antes de que la Fiscalía pudiera formularle imputación debido a que contaba con un amparo contra órdenes de aprehensión.

El abogado Alejandro Vidaña Manjarrez explicó que su representado promovió el juicio de amparo 815/2022 el viernes 1 de abril y fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito el 4 de abril. A las 11:00 horas del 5 de abril, la jueza de Distrito Flor Berenice Gómez Peinado emitió el incidente de suspensión provisional, mismo que le fue entregado al Tribunal.

También dijo que su cliente no pretendía escapar, sino que al ser detenido iba a cruzar a Estados Unidos en compañía de la madre de su hija menor, a quien iban a vacunar.

Por este motivo, el juez lo citó a las 9:30 del martes 26 de abril para celebrar la audiencia inicial dentro de la causa penal 720/2022, apercibiéndole que, de no comparecer, se le podría girar una orden de aprehensión.

Calculan 13 mil afectados por esquema Ponzi

3 mil 849 denuncias en la FGE

107 bienes asegurados

Fuente: FGE