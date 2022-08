Acredita Fiscalía 85 mdp en fraude

Chihuahua— A nueve meses de que se presentara la primera querella contra Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V., la Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado imputar los delitos de fraude y asociación delictuosa a tres socios fundadores de la empresa, cometidos en perjuicio de 315 personas, a quienes se les causó un detrimento total de 80 millones 377 mil 250 pesos y 248 mil 979 dólares, que equivalen a 5 millones 81 mil 880 pesos.

Dicho monto corresponde únicamente al 6.38 por ciento de las 4 mil 934 querellas que hasta la fecha se han interpuesto contra la moral. La primera denuncia se recibió el 3 de noviembre del año pasado en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Tras comenzar las investigaciones, la autoridad congeló las cuentas de la moral, además de que realizó el aseguramiento de diversos inmuebles y vehículos por los cuales un juez impuso un embargo precautorio para impedir que Aras tuviera disposición de ellos. A la fecha hay al menos 107 propiedades y decenas de vehículos bajo resguardo.

Para integrar los expedientes, la Fiscalía tomó las declaraciones de cada víctima y solicitó información a diversas instancias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e instituciones de crédito donde la empresa manejaba sus cuentas.

También recurrió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Registro Público de Minería y Derechos Mineros para obtener datos sobre la mina La Morita, en el municipio de Ascensión, de la cual, presuntamente, obtenía utilidades por la extracción de metales.

Obtuvo, además, entrevistas de siete personas que fueron identificadas como imputadas durante las indagatorias, así como de dos testigos con identidad reservada que narraron la forma de operación de la empresa y brindaron datos adicionales sobre las supuestas inversiones en la mina.

De todos los actos de investigación, el Ministerio Público pudo establecer que los seis integrantes originales del Consejo de Administración, encabezado por Armando Gutiérrez Rosas, habrían incurrido en los delitos de fraude y asociación defectuosa, por lo que el 19 de marzo obtuvo órdenes de aprehensión en contra de estas personas.

El 5 de abril logró la captura de tres de ellos. Sergio Armando G. C. fue detenido en la ciudad de Querétaro; Óscar Gonzalo H. M. fue aprehendido en el puente internacional de Santa Teresa, mientras que Diana Ivonne C. P. no fue detenida por haber dado a luz recientemente, pero se le puso bajo vigilancia.

Por la causa 720/2022, el juez de control Humberto Chávez Allende dictó auto de vinculación a proceso en contra de estas tres personas por los delitos ya señalados en perjuicio de 15 víctimas, a las que se les causó un daño de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares americanos.

Dentro de la causa penal 2180/22, el Ministerio Público les formuló imputación por generar un quebranto de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares a 300 personas. La jueza Abigail Sosa Rivera impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los dos hombres y mantuvo a Diana Ivonne en arraigo domiciliario. y estableció que el martes 9 de agosto se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso.

Aún falta por judicializarse cuatro mil 619 denuncias, además de lograr la detención de Armando Gutiérrez Rosas, por quien se emitió una recompensa de cinco millones de pesos, así como una alerta migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y una ficha roja de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).