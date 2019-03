Acoso sexual en Cecytech: involucran a profesora

Chihuahua.- Las denuncias por acoso sexual en el Cecyt 6 continúan, involucrando ahora a una profesora de la institución misma que, según estudiantes, sostiene una relación sentimental desde hace meses con un alumno de sexto semestre.

A decir de los jóvenes –cuyos nombres se omiten por temor a represalias- el presunto “noviazgo” maestra-alumno ha sido detectado y documentado con fotografías ya que pasan mucho tiempo juntos, lo que ha repercutido en el desempeño escolar del joven debido a que continuamente falta a clases.

“Al principio sólo se mandaban mensajes, luego siguieron con fotografías y después ya solo se mantenía con ella. Una prefecta les tomó fotos porque cuando están sentados juntos la maestra le sube las piernas frente a todos y pasan los maestros o directivos y no les dicen nada”, señaló Luis, alumno de esa institución.

De acuerdo con el entrevistado, no es la primera vez que esto ocurre sino que la profesora en cuestión ya había sostenido un “noviazgo” con un joven que egresó de la escuela el año pasado.

“La maestra tiene actitudes como de secundaria a pesar de que ya es mayor de 30, está casada y tiene hijos. De pronto se acerca con los hombres del salón y les dice cosas como: “ando bien caliente”, “soñé contigo” y otras más. Todos en la escuela saben lo que pasa. En el salón de clases nos contaba detalles del exalumno y nos preguntaba por él”.

De acuerdo con los estudiantes, la actitud de la profesora deja mucho que desear pero también la de los directivos que, a pesar de saber lo que ocurre, no hacen nada al respecto.

“Ella tiene un tatuaje en la pierna y un día se bajó el pantalón frente a todos y nos lo enseñó. Se le veía todo pero ella se comportaba como si fuera normal o como si estuviera con su esposo o con alguien de mucha confianza. A los compañeros del área de máquinas y herramientas –donde son puros hombres- también se lo enseñó. A ella no le importa nada, a veces –el novio y ella- se meten al aula donde da su taller, se encierran y nadie les dice nada. El chavo ha tenido problemas porque se sale de clases para estar con ella”.

Los jóvenes piden que se atienda la situación ya que, este tipo de conductas podría derivar en algo peor.

“Una relación maestro-alumno no es así, se supone que debe haber cierto respeto, y si lo van a permitir qué va a pasar después”, cuestionaron.

La mañana de este jueves trascendió que directivos de la institución sostuvieron una reunión con padres de familia, esto luego de que algunas jóvenes denunciaran el acoso sexual del que aseguran, haber sido víctimas por parte de un profesor.