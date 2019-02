'Acosadores esperaban a las mujeres para perseguirlas; teníamos identificados a 10'

Chihuahua.- Empleadas y usuarias de la Biblioteca “Carlos Montemayor”, ya habían denunciado el acoso y hostigamiento constante del que eran víctimas por parte de usuarios del sexo masculino que acudían dicho espacio y que no se limitaba únicamente al tiempo en el que permanecían en el lugar sino que, hubo casos en que los acosadores las esperaban a que salieran para seguirlas e intimidarlas.

De acuerdo con fuentes internas, el acoso detectado y denunciado desde hace poco más de dos años, iba desde invitaciones a salir hasta agresiones verbales o persecución a la hora de la salida.

“Había acercamientos de esos usuarios hacia las empleadas a quien invitaban a salir o pedían datos personales; a una compañera la esperaban a la salida para seguirla de tal forma que a veces las demás teníamos que acompañarla para que no la siguieran. En el caso de las usuarias, los acosadores se les acercaban para preguntar sus datos personales, querer acompañarlas y en algunos casos, de adolescentes especialmente, mostrarles pornografía. A eso se sumaban las agresiones verbales, muy frecuentes, diciéndonos que éramos unas pendejas buenas para nada. Ponían cualquier pretexto para hacerlo, todo les molestaba, querían amedrentarnos”, señalan las denunciantes.

Los agresores, narran, eran usuarios frecuentes de la biblioteca y se tenían identificados por lo menos diez hombres lo que llevó a las afectadas a elaborar un documento-denuncia por la situación a la que se sumaba la falta de seguridad y vigilancia.

“Hicimos el documento porque era ya muy frecuente. Pusimos hasta los nombres allí porque el acoso era permanente desde años atrás. Hubo un par de usuarias que nos dijeron que las seguían y una adolescente fue la que informó que les mostraban pornografía. Uno piensa que este tipo de situaciones no deberían pasar, sabíamos que iba a llegar un momento en que iba a suceder esto. También se comentó mucho la falta de seguridad y vigilancia, los jardines tienen áreas oscuras por completo, solicitamos durante mucho tiempo las lámparas pero no nos hicieron caso. En el área infantil las muchachas se quedan solas, son áreas de riesgo que en su momento insistimos en que se corrigiera”.

De acuerdo con las entrevistadas, de un 75 a 80 por ciento del personal del lugar son mujeres mientras que las usuarias conforman alrededor del 55 por ciento.

“Las denuncias se hicieron durante mucho tiempo pero nos estuvieron dando largas. La unidad de género de la Secretaría de Cultura estuvo al pendiente y a través de ella estuvimos haciendo las denuncias, se involucró al departamento jurídico. Durante años se habló que se iba a cambiar el reglamento, que el caso lo revisaba el jurídico hasta que al final todas las mujeres redactamos un documento que se envió a la Secretaria y a la directora ejecutiva donde exponíamos que ya eran muchas las denuncias, que s enos había dado largas y solicitábamos que a ciertas personas –cuyo acoso era permanente- se les negara el acceso porque estaba en riesgo nuestra integridad. A partir de ese documento no sabemos qué pasó. Era demasiado pero no sabemos por qué hubo tantos peros y miedo que les dio que hicieron caso omiso porque en ningún momento se tomaron medidas. Seguramente los casos que se han presentado son de usuarios que entran y salen”, puntualizaron.