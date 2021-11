Aclara Tachiquín que sólo enfrenta un proceso penal

Chihuahua—Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación en el sexenio de César Duarte, realizó ayer algunas precisiones sobre un artículo publicado en El Diario, y aseguró que es inexacto que esté enfrentando cinco procesos penales.

“Dice el artículo que estoy enfrentando 5 procesos y no es así. Yo gané la no vinculación a proceso en los cinco y también la no prisión en los cinco”.

González afirmó que sólo enfrenta un proceso, mismo “que le fue fabricado al finalizar el anterior quinquenio”.

“Sólo hay un proceso fabricado, que con mil chicanadas lo mantuvieron vivo en apelaciones con sus jueces de consigna, que nunca resolvieron precisamente para mantenerlo vivo. La consigna está por caer en cualquier momento en el tribunal y eso cerrará todo el ciclo”, aseguró.

Dijo que su caso es un claro ejemplo de persecución política de parte de Javier Corral y las instituciones del estado.

“En los términos de la ciencia política y del Artículo 7º del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional de la Haya se cataloga (la persecución política) como un delito de lesa humanidad que nunca prescribe”.

Tachiquín también aseguró que se le extorsionó y torturó.

“Javier Corral intentó eliminarme políticamente por el antecedente de haber ambos competido durante algunas semanas, de manera interna, por la candidatura a la gubernatura del Estado por parte de la Coalición PAN-PRD. A mi familia y a mí se nos desprestigió, extorsionó, torturó, y en mi caso se me encarceló arbitrariamente entre 2017 y 2021 por parte del Estado. Los estragos económicos, familiares, laborales, de estigma y psiquiátricos que dejó estos actos en mi entorno cercano son incalculables y en algunos casos irreparables”.

Finalmente explicó acerca de las denuncias que ha presentado.

“He presentado 17 denuncias (incluyendo tortura y extorsión), por 470 delitos contra 77 funcionarios de la consigna y persecución política cometidos en contra de mi familia y de mí, que los tiene pendientes de comparecer ante la justicia y que fueron protegidos hasta el último día del corralato”.