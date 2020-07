Aclara dirigente regional del PRI que no fue detenido

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo Casas Grandes, Yuriel González Lara, aclaró que nunca fue detenido, luego de que la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres identificados como líderes del cártel de “La Línea” el miércoles pasado en ese municipio.

“Estoy molesto porque no tienen que meter al partido en esto, lo están haciendo personas malintencionadas. Nunca fui detenido, lo que hicieron fue descartar que tuviera relaciones con los detenidos”, explicó.

La noche del miércoles las corporaciones federales detuvieron en colonia Centro de esa ciudad a Miguel P. A. H., alias “Puentes”, y Gildardo P.N., alias “G3”, identificados como líderes del cártel de las drogas “La Línea”, supuestamente involucrados en la masacre de la familia LeBaron en Bavispe, Sonora, informó el periódico Excélsior ese día.

“Estuve defendiendo a un cliente, a lo cual me dedico. Voy a hacer que se aclaren los hechos como incluir cartas de prueba como mis indecentes penales. En ningún momento fui detenido, me trasladaron, pero no en calidad de detenido, lo que hicieron fue descartar alguna vinculación con esas personas”, insistió.