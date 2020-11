‘Achichincles’ creen que los deseos de Corral son órdenes: magistrado

Tomada de internet

Chihuahua— El magistrado de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes señaló que él no ve al gobernador directamente redactando las acusaciones, ni fabricando pruebas.

“Lo que sí es seguro es que él no puede estar al tanto de lo que sus ‘achichincles’ hacen en su nombre. Eso lo hicieron quienes le sirven, y le sirven mal, creyendo que sus deseos son órdenes puntuales y exactas”, dijo.

En sus redes sociales, el magistrado de origen panista externó el siguiente mensaje.

“Si a alguien le acarrea desprestigio e ignominia la presencia infame de esa caterva, es al propio Gobierno del Estado y al titular del Ejecutivo.

Porque Javier le puede caer gordo a algunos… bueno, a muchos —ya, total, a la gran mayoría de los chihuahuenses—, pero lo que sí es seguro es que él no puede estar al tanto de lo que sus achichincles hacen, o deshacen, en su nombre. Yo no veo a Corral redactando las acusaciones, ni fabulando, ni fabricando pruebas. Eso lo hicieron quienes le sirven, y le sirven mal, creyendo que sus deseos son órdenes puntuales y exactas”, apuntó.

Y agregó, “El primer deber de esa bola de espantajos era prevenirlo sobre los riesgos que corría al amenazar, sin ton ni son, con presentar denuncias que carecían de pruebas. Y luego preguntarle si estaba dispuesto a la maquinación y al fraude procesal con tal de ver colmados sus emponzoñados anhelos… Y ahí sí, me dispensan. Yo, que me asumo como parte de una gran mayoría, estoy seguro que su respuesta puntual, breve y tajante habría sido: “no”. Y no porque Javier Corral sea el epítome del Estado de derecho, no señor; sino porque el individuo podrá ser cualquier cosa menos estúpido”, sentenció.