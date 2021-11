Aceptan transportistas propuesta de la gobernadora

Concesionarios ganadores de dos de las licitaciones para operar el sistema semimasivo en Ciudad Juárez se dijeron de acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, para que el ajuste a la tarifa del transporte público sea autorizada una vez mejorado el servicio; sin embargo, reiteraron su petición para que exista un compromiso por escrito del Gobierno del estado para que los transportistas puedan acceder a los financiamientos, que en algunos de los casos superan los 180 millones de pesos, para la adquisición de unidades nuevas.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez Juárez, explicó que, luego de las reuniones de los consejos consultivos de transporte tanto de Chihuahua como de esta frontera, donde se analizaron las propuestas para un ajuste de tarifas, el incremento es un tema que aún permanece bajo evaluación interna de la dependencia, reiterando su respaldo a las declaraciones de la gobernadora de no autorizar un alza al servicio hasta que éste presente mejorías.

“Es cierto que el financiamiento y análisis para la aprobación de las nuevas unidades necesita de una definición del Estado en la tarifa, sin embargo, no necesariamente la mejora del servicio implica camiones nuevos, un ejemplo claro lo hemos visto en Juárez con la ausencia de unidades y retrasos en los tiempos, situaciones como esas son las que se pueden resolver sin que haya de momento autobuses nuevos, es lo que estamos solicitando que modifiquen de entrada”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, aún se está revisando la propuesta presentada para aumentar a 11 pesos el precio en Juárez y Chihuahua, y 10 pesos en resto del estado. Asimismo, se analizan las condiciones que tendrán que definirse antes de comenzar a cobrar un nuevo importe.

Para uno de los concesionarios ganadores de la licitación de operar la segunda ruta troncal, quien prefirió omitir su nombre debido a la “delicadeza del tema”, la propuesta realizada por la gobernadora de no aumentar el costo hasta corregir el servicio es “interesante”. No obstante, indicó que aún quedan cosas por definir para que los transportistas conozcan las reglas del juego.

“Las instituciones crediticias piden hacer un modelo financiero que ellos cotejan con la información que ellos tienen según el tipo de negocio y hacen las estimaciones para determinar si es viable o no otorgar un financiamiento, y con la tarifa actual simplemente no se puede, por eso no hay una renovación de los camiones, hay un rezago tarifario de más de cuatro años y no se puede dejar sólo a unos cuantos, debe hacerse un ajuste general que incentive la modernización paulatina”, declaró.

En el caso de este concesionario, el compromiso adquirido fue la compra de por lo menos 18 unidades articuladas y siete alimentadoras, valuadas en aproximadamente 9.5 millones de pesos y 2.1 millones de pesos, respectivamente, por lo que la inversión requerida asciende a los 186 millones de pesos.

“Los 11 pesos es una modelación de tarifa hasta el momento sustentable para la operación del transporte; ahora, recordemos que seguimos en pandemia, el semáforo cambia constantemente el aforo permitido, si nosotros metiéramos las 18 unidades de inmediato, con la tarifa de ocho pesos no nos da con los aforos tan bajos que hay, es por eso que debe ser paulatinamente”, agregó.

Respecto a las declaraciones emitidas por Campos Galván el jueves pasado, el concesionario señaló que la propuesta del Gobierno del estado es bien aceptada por el gremio, pues lo que se busca es brindar un mejor servicio a la comunidad.

“Es interesante, nos gusta la propuesta, todos queremos esa mejora en el servicio, pero ahora la autoridad tendrá que definir qué quiere decir con ‘mejoras’, es cierto, la ciudad se lo merece, hay quienes han reducido el número de autobuses, se debe revisar que los camiones estén debidamente plaqueados, que los choferes estén capacitados, que tengan licencia, son muchos factores que se requieren medir, es necesario que nos definan las reglas”, aseveró.

Por su parte, Raúl Rodríguez Santillanes, representante de Integradora de Transporte (Intra), una de las empresas que actualmente presta el servicio en la primera ruta troncal y ganador de otra de las licitaciones del colectivo semimasivo, reiteró que el aumento forma parte de los requisitos para poder acceder a los créditos.

“Cualquier financiera nos pide una matriz tarifaria, así como nos pide los recorridos, las rutas ganadoras, el pasaje que tenemos para que con base en eso, se pueda hacer un estudio y hacer factible el crédito. Ahorita, ninguno de los ganadores somos factibles porque somos empresas de nueva creación, así nos lo pidió el Gobierno anterior, la otra opción que nos queda es que se nos autorice la nueva tarifa para con ella poder hacer una corrida financiera, presentarla y decir a la financiera con cuánto contamos una vez iniciada la modernización”, refirió.

Sobre la postura que ha adoptado la gobernadora, Rodríguez Santillanes se dijo de acuerdo con la propuesta de la mandataria, siempre y cuando la tarifa avalada sea aplicable únicamente para quienes sí estén comprometidos con la modernización del sistema de transporte.

“Estamos de acuerdo con la gobernadora, que la tarifa se dé cuando nos modernicemos, lo único que solicitamos es la autorización por escrito por parte del Gobierno del estado y del Congreso local, para cuando nosotros como transportistas cumplamos, podamos cobrar 11 pesos con la modernización”, detalló.

En el caso de este concesionario, el compromiso adquirido fue la compra de 42 unidades tipo padrón con valor aproximado a los 3.5 millones de pesos; sin embargo, resaltó que debido a las condiciones de pandemia y los aforos permitidos, tendría que iniciar con 30 camiones año 2022.

“La tarifa debe ser aplicable para quienes nos vamos a modernizar, de lo contrario, no tendría caso invertir más de tres millones por camión, si otros se van a quedar igual por la misma tarifa, el aumento deber ser para quienes sí cumplan, y eso es algo que deberá definir el Estado”, observó.