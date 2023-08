Acepta Morena que pagó traslado de manifestantes

El coordinador de la Fracción de Morena, Cuauhtémoc Estrada, aceptó su participación y la de compañeros de bancada en la logística de la marcha pro libros del pasado miércoles en la capital del estado, incluso sostuvo que como legisladores contribuyeron a pagar el traslado de personas desde Juárez y otras latitudes.

“La mayor posibilidad que nosotros los diputados tenemos, de nuestro bolsillo, es cooperar, para si alguna gente del distrito quiere venir en un camión, eso sí lo hacemos, porque entonces, ¿en qué vienen? Es algo que los diputados del PAN y el que se dice dirigente del PAN no entienden”.

El legislador negó el calificativo de 'acarreados', a las personas de Ciudad Juárez y otros municipios que tomaron calles en la capital para exigir la entrega de libros de texto gratuitos de la SEP, por parte de las autoridades estatales.

“¿En qué se pude trasladar una persona, si los que podemos cooperar no cooperamos? Yo vengo cooperando no desde que soy diputado, vengo cooperando en este movimiento desde hace décadas y lo voy a seguir haciendo, porque me queda claro que así debe de darse un movimiento de transformación”, insistió.

El coordinador morenista argumentó que se trata de personas que no cuentan con la capacidad de viajar 360 kilómetros en un vehículo particular, quienes también tienen derecho de movilidad para la exigencia de sus derechos.

Crítico las posturas del coordinador panista, Alfredo Chávez y del dirigente estatal de Acción Nacional, Gabriel Díaz, quienes realizaron denuncias mediáticas de acarreos. En concordancia con su compañero de bancada, Benjamín Carrera, el coordinador consideró que la postura del PAN es clasista y discriminatoria.

"¿En qué quieren que se traslade la gente que viene desde 360 kilómetros de distancia?", concluyó Estrada Sotelo.