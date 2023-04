Acepta IEE reducir salario … hasta el año que entra

Chihuahua, Chih.- La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, dijo que tanto ella como los otros consejeros del IEE estarían decididos a bajarse el sueldo, pero sería hasta el año que entra.

Destacó que revisarán los posibles ajustes de sueldo dentro del presupuesto del IEE para 2024, además de no estar cerrados a ello; sin embargo, consideró que existen otras maneras de generar ahorros significativos en la institución, como demandan actores políticos y representaciones de fracciones políticas que cuestionan el papel de los órganos estatales.

Yanko Durán aseguró que ella no es la presidenta del órgano administrativo electoral con mayor sueldo a nivel país, como han mencionado algunos actores políticos. “Mi salario no es el más alto del país y sí, tiene razón en esa cifra, pero no es el más alto del país, definitivamente, ni el de las consejeras y los consejeros electorales, al menos en nuestro instituto”, aseguró.

“Dentro de la reforma se están analizando las facultades del Congreso de la Unión para entrar precisamente a eso; sin embargo, nosotros nunca hemos estado cerrados a hacer algunos ajustes en caso de ser necesario, creemos que evidentemente hay más ahorros en otras áreas en las que verdaderamente podemos tener un impacto mayor, respecto al gasto que se ejerce en los institutos electorales locales”, dijo

Hasta el 2022 los salarios y prestaciones más altos estaban en las presidencias de Chihuahua, con 158 mil 554 pesos mensuales; Chiapas, con 119 mil pesos y Veracruz, con 111 mil pesos, mientras que los consejeros del IEE de Chihuahua percibían un sueldo de 110 mil 418 pesos, cifra mayor que el salario de las presidencias de los organismos públicos locales electorales de Michoacán o Tamaulipas.