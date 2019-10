Acepta Corte queja de Tena contra Corral

Chihuahua— La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional promovida por el Municipio de Cuauhtémoc contra el Plan Estatal de Inversión que presentó el gobernador Javier Corral. El principal argumento de la controversia es que el Estado hace una distribución injusta de los recurso para los próximos dos años, ya que no atiende las necesidades de la región de Cuauhtémoc, según explicó el alcalde, Carlos Tena.

Según precisó el alcalde, el pasado 23 la SCJN aceptó la controversia que tiene como objetivo se reconozca la inequidad del Plan Estatal de Inversión anunciado por el mandatario estatal el 15 de agosto, para dar a conocer como serán invertidos 18 mil millones de pesos en los próximos dos años, ya que es un compendio, de los cuales solamente 200 fueron asignados Cuauhtémoc, pero de esa cantidad el Estado aplicaría 150 millones, ya que 30 son del Gobierno Federal y 20 los tendría que aplicar el municipio

Precisó que la petición que se hizo es que se aplicaran recursos de mil millones de los 18 mil, ya que Cuauhtémoc alberga al cinco por ciento de la población, pero aporta el seis por ciento del Producto Interno Bruto del estado, pero además de que recibe y atiende a una población flotante proveniente de la zona serrana, la cual en la temporada de frío o de sequía llega a la ciudad en busca de oportunidades y mejorar su situación de vida, lo que es necesario que se reconozca.

Tena expuso que está consciente de que recurrir a una controversia le generará represalias del Gobierno del Estado, y que ante esta posibilidad optó por no movilizar a otros alcaldes para que se inconformen por un Plan de Inversión que solamente atiende a los intereses del gobernador del Estado, Javier Corral, ya no se tomó en cuenta la opinión de las autoridades locales para su elaboración. Expuso que en contraparte, la Federación está aplicando 100 millones de pesos en la construcción de una vialidad que tenía años de estar abandonada.

Indicó que en el pasado Cuauhtémoc había sufrido de poca atención hacia sus necesidades, pero en esta administración ha sido evidente que no hay proyectos para las obras, incluso cuando la administración era panista en el anterior gobierno no hubo proyectos, pero no había reclamos, y ahora que se supone que habrá recursos para cerrar la administración estatal, se ha dejado fuera a la región.

Expresó que las obras que fueron incluidas en buena parte son solamente de mantenimiento o que se tienen que hacer casi de manera obligada, como las que le corresponden a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento o el mantenimiento de las carreteras.

Añadió que su administración ha buscado la manera de incrementar sus recursos propios, por lo que se actualizó el predial, el cual no había sido actualizado en años con el porcentaje de la inflación. Para el 2020 serán ejercidos 670 millones de pesos como presupuesto municipal, pero se requiere de obras estatales.

Respecto a lo sucederá con la controversia que fue aceptada por la SCJN, precisó que el Estado tiene 30 días desde que fue notificado para responder, y que con base en ello el máximo organismo de la nación resolverá si se está cometiendo una injusticia con los habitantes de la región, además de que sería un ejemplo en el país de que los municipios deben ser escuchados, ya que son las autoridades más cercanas a la población.