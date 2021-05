Acata Yuri Zapata resolución de Tribunal

Tomada de internet

Chihuahua– El exconsejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yuri Zapata, dijo que acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena sustituirlo, para dar cumplimiento a la paridad de género en el puesto, de acuerdo con la inconformidad de la aspirante a consejera Karla Torres.

“Estamos a la espera de ser notificados formalmente de la resolución, es una determinación de un tribunal de última instancia, entonces habrá que acatar en los términos que establezca la sentencia del Tribunal”, manifestó el funcionario, quien dijo no tener una opinión al respecto como titular del IEE, ni como participante en el proceso.

Esta situación, que supone una crisis institucional a 23 días de la elección, también fue comentada por actores políticos e institucionales, quienes dividieron opiniones sobre el proceder de los organismos para dar garantía a la organización de los comicios.

Rocío Reza, presidenta estatal del PAN, reconoció que a la dirigencia le preocupa la organización de la elección, y señaló que consideran lo más viable la continuidad de Yuri Zapata hasta, por lo menos, el final de la elección.

David Medina, presidente estatal del Partido Encuentro Solidario, lamentó la situación que atraviesa el IEE y adelantó que solicitarán por escrito que el INE tome las riendas de la elección, para darle certeza y seguridad al proceso.

“Lamentable la situación por la que atraviesa el IEE, hemos estado siendo testigos de todos los errores que se han estado cometiendo a raíz de que no exista la seguridad se quién dirige al árbitro electoral y ha sido evidente la falta de liderazgo y lamentable que el tribunal se preste a eso, a días de la elección”.

Blanca Gámez, presidenta del Congreso del Estado, consideró que con la experiencia y trayectoria que tiene Zapata, el proceso saldría adelante, y a título personal se dijo sorprendida por la decisión del Tribunal, a tres semanas de la elección.

“Desde el Congreso se respeta la decisión del Tribunal federal y hasta que no se tenga la notificación, el Poder Legislativo podrá dar un posicionamiento”, indicó la legisladora.

A través del departamento de comunicación social, el Instituto Estatal Electoral informó que aún no reciben la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que en su momento tendrán que cumplir lo que marca el reglamento del INE para el manejo de la situación inédita en Chihuahua.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, resaltó su posicionamiento en los siguientes tres puntos:

“Si ya no tiene recurso Yuri, debe acatar resolución del Tribunal; si la decisión del Tribunal es firme, hacer un llamado al INE para que resuelva lo más rápido posible quién encabezará el órgano electoral; mientras se define, pedir a los consejeros estatales que cierren fila para estar listos para el 6 de junio. No hay un riesgo por la capacidad de los consejeros, el proceso no descansa en un solo hombre, sino en la institución”, sentenció el dirigente.

Para Martín Chaparro, de Morena, no se puede considerar que no hay árbitro, porque el IEE es un órgano colegiado que se basa en un calendario establecido, y agregó que, si bien la decisión del TEPJF representa una crisis institucional, se trata de una situación fortuita que no afecta el proceso.

“El que presida alguien, una persona u otra a estas alturas, este organismo, no hay ninguna implicación que pone en riesgo el proceso y simplemente es parte de las crisis institucionales que están llegando a este país, pero eso es parte de la Cuarta Transformación, pero las instituciones siguen trabajando en su magnitud, con su dinámica y no afecta en lo más mínimo quién esté al frente o no, lo que importa es que la institución se haga valer como equipo”, concluyó.