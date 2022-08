Acarreo y compra de votos en elección de Morena

Chihuahua— Miles de chihua-huenses participaron en el proceso interno organizado por el partido Morena para elegir a los integrantes del Consejo Estatal, mediante listas de candidatos por la totalidad de distritos electorales en la entidad, en lo que fue “una jornada intensa y memorable”, sostuvo el líder estatal, Martín Chaparro.

En Chihuahua y en Juárez no hubo incidentes violentos como en otros lugares del país, la elección transcurrió con calma, pero fue evidente el uso de camiones para traslado de cientos de personas, además de que usuarios de redes sociales compartieron videos para evidenciar la presunta compra de votos y relleno de urnas.

Al respecto, el dirigente estatal de Morena instó a que se denuncien las supuestas irregularidades.

“Invitamos a todos los militantes que se sientan agraviados, agredidos porque no se les haya dejado votar, porque se les haya excluido, porque hayan sentido que se les vulneró su participación acarreándolos o cosas de esas, pues que lo demuestren con alguna prueba y le damos continuidad y seguimiento al tema”, insistió.

“Si no hay denuncias, no deja de ser una simple chirinola”, destacó.

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera, dijo desconocer las denuncias que involucran a la dependencia a su cargo y de antemano afirmó que son falsas.

Largas filas

Los votantes se quejaron de la tardanza para poder emitir su voto, bajo el intenso sol en interminables filas; oficialmente Morena informó que se levantarían actas con las incidencias y serían valoradas de manera posterior, pese a esto la elección del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua transcurrió con relativa tranquilidad y alta participación.

Para Juárez, informó Chaparro, se asignaron 15 mil boletas por distrito, tocando a esta ciudad 60 mil, las cuales no se terminaron en el proceso, sin embargo, destacó que hubo gran participación de la militancia.

A las 9 de la mañana del domingo comenzó la jornada, que en Ciudad Juárez elegirá a 40 consejeros.

En esta ciudad se contó con 290 candidatos, de los cuales fueron elegidos 40, en los cuatro distritos, diez en cada uno de ellos, basados en la igualdad de género, lo que significa que se eligieron los cinco hombres y las cinco mujeres con mayor cantidad de votos en cada distrito.

Sólo en el Distrito 04 contienden el alcalde y su hermano, Cruz y Alejandro Pérez Cuéllar; la diputada federal Andrea Chávez Treviño, la senadora Bertha Caraveo, el diputado federal Armando Cabada y la diputada local Leticia Ortega, entre otros.

Las militancia comenzó a reportar incidencias desde el arranque de la jornada, por la tardanza en la apertura de los centros de votación y desorganización del personal encargado. Más de dos horas permanecieron formados para votar.

“Lo más importante que se está eligiendo es la renovación nacional de Morena, porque todo mundo habla de la dirigencia estatal y habla de que ‘voy a ser consejero’, pero aquí lo que se va a renovar es el congreso nacional de Morena. En todo el país se van a elegir 3 mil congresistas”, informó Loera de la Rosa.

“Ellos son los que tienen la facultad de mover los estatutos, de modificar los estatutos, elegir el Consejo Nacional, llegar a acuerdos políticos dentro del partido, de vigilar que se mantenga la ruta de la democracia y de la justicia. Que siga Morena siendo un partido de izquierda”, destacó Loera, quien arribó apoyado de un bastón, debido a un esguince en la cadera, y se formó en la larga fila de votantes.

Otro incidente reportado fue en el módulo instalado en el Parque Villahermosa durante el conteo de votos, donde algunos de los colaboradores denunciaron el llenado irregular de boletas por parte de los organizadores.

Después de 2:02 horas de permanecer en la fila, junto a miles de juarenses, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pudo votar por los consejeros de su partido.

“Venimos con mucho gusto a votar, a ejercer nuestro derecho, de manera libre, secreta y pues nos da mucho gusto ver que en los nueve puntos de todo el Estado y en los cuatro de Ciudad Juárez hay muchísima afluencia. Eso nos da mucho gusto y esperamos que haya una muy buena participación”, dijo a las 9:15 de la mañana, cuando comenzó a hacer la fila para poder ejercer su sufragio, lo cual ocurrió hasta las 11:17.

Elección abierta

Se trató de una elección abierta, en donde nuevos miembros pudieron afiliarse para votar por los consejeros y las consejeras de su preferencia, y en la cual participaron miles de militantes y nuevos afiliados, quienes quedaron dentro del padrón de manera automática.

Los resultados totales de la votación y la conformación del Consejo se podrían definir hoy lunes, dependiendo de la celeridad del cómputo y escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones en Morena.

Durante el transcurso de la jornada se realizaron denuncias mediáticas de acarreo de adultos mayores a casillas de Chihuahua, Juárez, Parral y los diferentes distritos. De acuerdo con testimonios los llevaban desde diferentes comunidades para emitir el sufragio.

Las denuncias refieren que, boleta en mano, bajaban personas de camiones de transporte de personal y comentaban que les habían pagado para votar por determinada candidata o candidato, incluso algunas personas se presentaron con papeletas y folios apócrifos.

Lo anterior ameritó que se levantaran actas por las irregularidades evidentes con el fin de documentarlas de manera formal para que las instancias correspondientes al interior determinen posibles sanciones o impugnaciones. Se mencionó que mucho del acarreo correspondía a logística de la Secretaría de Bienestar.

El Consejo Estatal de Morena se conforma por 90 miembros, 45 mujeres y 45 hombres y el domingo 14 de agosto se realizará la asamblea para elegir a la mujer que dirigirá las riendas de Morena a nivel estatal.

Acarreos y compra de votos

A la Redacción de El Diario llegó un video tomado en Delicias donde una mujer llegó a la casilla a pedir el pago de los 300 pesos ofrecidos. Alguien le informa que ahí sólo hay votación y no se entrega ningún dinero.

Mientras que en Parral surgieron fotografías de camiones foráneos estacionados y a un lado decenas de personas, algunas de ellas de origen rarámuri.

En videos, fotografías y testimonios que circularon en redes sociales, se observaron grupos de personas bajar de camiones y vehículos diversos, para luego reunirse alrededor de otras personas que fungían en apariencia como coordinadores de una logística.

En la Huerta Legarreta, de la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, un usuario de Facebook grabó el momento en que bajaban de camiones a personas de la tercera edad, quienes utilizaban bastones y andadores para caminar.

El regidor de Chihuahua, Eliel García, también denunció que hasta adolescentes fueron captados depositando votos en urnas, en Chihuahua capital, en específico en la mesa de votación del Distrito 6, colocada en la zona de los teatros de la División del Norte.

‘Denuncias, afecte a quien afecte’

Chaparro hizo un llamado a la militancia para que presente pruebas sobre las presuntas irregularidades que se dieron en diferentes distritos, entre ellas el acarreo y la compra de votos.

“Si hay anomalías que se sean puestas las denuncias jurídicamente, junto con el tema de las pruebas del asunto, nosotros le daremos cauce ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y si no proceden a interponer las denuncias como debe de ser, no deja de ser una chirinola. A todas las impugnaciones y quejas que haya en donde se presenten pruebas, le vamos a dar el seguimiento, afecten a quien afecten”.

Comentó que se registró una gran participación y que aunque hubo desesperación de la gente que duró horas en las filas, la ansiedad de otros, gente que sufrió hambre e insolación, fue una jornada intensa y memorable.

Chaparro Payán, quien termina su período a mediados de agosto, cuando entregue el despacho a la nueva dirigente del partido, resaltó que incluso en las mesas de algunas regiones se terminaron las boletas.

“En Guachochi se nos acabaron las boletas, también en Guadalupe y Calvo, en Jiménez se nos acabaron, en Delicias se terminaron, pero en donde no se terminaron fue en los distritos como el 1, 2, 3, 4, 6 y 8, porque como en estos distritos era una sola mesa de votación, tuvieron bastantes boletas.

Ni participé como candidato: Loera

Juan Carlos Loera, delegado de Bienestar, al final de la jornada dijo no conocer las acusaciones de acarreo y compra de votos por parte de la estructura de Bienestar, y negó cualquier intento de promoción hacia su persona.

“Ni siquiera participé como candidato, no me inscribí en las listas”, dijo al respecto, mientras que de las aspiraciones de Brigitte Granados de la Rosa, militante que aspira a la dirigencia estatal, dijo no tener una opinión.

“Yo no he visto ninguna de esas acusaciones, a mí no me han llegado, pero son totalmente falsas, hay que poner el ojo a quienes tienen un puesto de elección o puesto de poder que se inscribieron como candidatos”, declaró.

Consideró que luego de la elección de consejeros el primer mensaje que deja es que Morena es el partido mayoritario en Chihuahua, capaz de organizar una elección abierta a la ciudadanía de manera pacífica. (César Lozano / Josué Serna, con información de Hérika Martínez Prado / El Diario)

