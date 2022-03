Abusan abogados de afectados por Aras

Chihuahua.— Afectados por la empresa “Aras Investment Business Group” afirmaron ayer que, en la oficina de la Defensoría Pública Federal, donde buscan ser representados legalmente en contra del fraude del que fueron objeto, sólo los mandan a despachos privados donde les cobran 500 pesos para “agilizar” sus demandas, pero sin tener resultado.

Defraudados realizaron señalamientos contra funcionarios de la dependencia ligados al partido Morena, quienes pese a que sus servicios deben ser gratuitos, sí cobran, pero tampoco se atreven a ir más allá en las demandas, lo cual, dijeron, “ya no están dispuestos a seguir permitiendo”.

Aseguraron que esta situación le está sucediendo a muchas personas, por lo que no sólo fueron defraudadas por Aras, sino ahora por personal de la Defensoría Pública federal.

Uno de los denunciantes dijo que en diciembre acudió a esta oficina en la calle Mirador, donde los atendió “el licenciado Omero Villalba”, quien en vez de ayudarlos gratuitamente los mandó a un despacho de abogados “con un abogado de nombre Miguel Franco en la calle Carranza 2602 en la zona Centro”.

Aseguró que en ese despacho le cobraron 500 pesos por gastos de juicio de la acción colectiva contra Aras, e incluso le otorgó el recibo, y una joven de nombre Francia Aragón Bencomo les recibió el dinero.

El defraudado por Aras, añadió que una semana después fue a ver qué había sucedido con la demanda colectiva y como no avanzaba, les dijo que “si también ellos le habían robado”, pero únicamente le mostraron un recibo del banco donde le depositaron a un familiar del licenciado Villalba.

Los quejosos afirmaron que los abogados les dijeron que eran de Morena, “que no desconfiaran”, pero ahora cada vez que recurren a pedir información, se hacen los ofendidos y les dicen que esto tardara todavía.

Subrayaron que son muchas las personas que están muy afectados en esta situación, pero sólo los engañan y sacan dinero sin pudor cuando acuden desesperados a pedir auxilio.

Finalmente, demandaron que no engañen a más gente y enfatizaron que el trámite en la Defensoría Publica federal debe ser gratis y no como les están cobrando. “Si Morena nos quiere ayudar que lo haga gratuito, no así”, señalaron.