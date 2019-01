Chihuahua.- "Es un absurdo", respondió el imputado Alejandro Gutiérrez, al ser cuestionado sobre si recibió ayuda del expresidente Enrique Peña Nieto en sus procesos penales.

Reconoció que cuando obtuvo su libertad recibió un mensaje del ex dirigente nacional del PRI mismo que le respondió.

-¿Quisiera usted enviarle un mensaje al gobernador Javier Corral?, se le preguntó.

-"Yo no le puedo decir nada, no creo que escuche. Apeló a su conciencia", respondió.