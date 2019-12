Abandonan autoridades las escuelas con hepatitis

Chihuahua.- Padres de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia la Noria, suspendieron indefinidamente las clases hasta que las autoridades educativas y sanitarias eliminen la fosa séptica, que consideraron, es el brote de infección que ha provocado hepatitis en al menos 25 estudiantes.

Dijeron que tomaron esta medida ante un largo abandono de las autoridades responsables de los centros educativos, ya que desde hace dos años la directora había girado oficios en los cuales solicitaba la instalación del drenaje.

Desde ese periodo los desechos que confluyen en un mismo punto desde los baños de la primaria, y los del jardín de niños, provocaban malos olores que permeaban hasta el plantel, mismo en el que los niños reciben sus alimentos en un comedor.

“Venían los de la Junta (JMAS), destapaban y a las semanas ya estaba igual, siempre era lo mismo hasta que ahorita ya enfermó a los niños. Nosotros hace días cerramos el comedor, fue una decisión de nosotros, porque tampoco nunca alguien de Salud vino con vacunas”, dijeron los padres de familia.

Agregaron que, “hasta que no descontaminen todos los salones y terminen la obra vamos a mantener la escuela cerrada, hasta que no cumplan con todo lo que estamos exigiendo no se va a abrir”, manifestó una de las madres de familia representante de la Sociedad de Padres.

Fue dicha sociedad de padres la que el día de ayer se encargó de montar una guardia en la escuela, mientras personal de la Junta Municipal realizaba las obras con maquinaria pesada para poder conectar a la escuela primaria a la red de drenaje y acabar con el foco de infección; por su parte, trabajadores del Instituto de Infraestructura Educativa (Ichife), dijeron que realizarían lo propio dentro del plantel.

Ante la decisión de los padres, el director del turno vespertino, Salvador Rascón, estimó que las clases se reanuden hasta que termine el periodo vacacional de invierno aproximadamente el seis de enero del 2020.

Esto, debido que los padres consideran más importante la salud de sus hijos; sin embargo, también los maestros estuvieron de acuerdo con la medida debido a que temían contraer esta enfermedad por la gran facilidad con la que se extendió entre los alumnos.

El día de ayer acudió el doctor Gumaro Barrios, del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, no obstante sólo les dio una plática a los padres quienes consideraron que esta se dio demasiado tarde.

Debido a lo que consideraron una negligencia, los niños enfermos perdieron varios días de clase mientras que el aproximado de 800 alumnos de ambos turnos perderán diez días hábiles.

Si bien, tanto Educación como la Junta de Agua ya se encuentran trabajando en la primaria, la situación del jardín de niños contiguo continúa igual, denunciaron los padres.

A pesar de que tanto los baños del preescolar como de la primaria compartían una misma conexión de tuberías que se acumulaba en la fosa, en el jardín de niños no hubo ningún tipo de intervención, por lo que los padres consideraron que los dejaron a su suerte.

Hasta ayer, el kínder continuaba abierto, pero los paterfamilias señalaron que analizarán tomar las medidas extremas del cierre total con el fin de que ambos planteles cuenten con un servicio de drenaje funcional y no se vuelvan a presentar este brote de hepatitis.

“El drenaje está pegado a la primaria, lo que van a hacer en la primaria es cortar el drenaje para privatizarlo, que sólo lo tengan hacia la calle ellos. Cuando ellos corten el problema va a ser mayor en el kínder. Por qué para donde van a salir todos los deshechos, sí van a arreglar en la primaria pero aquí se va a devolver toda la popó”, consideraron los maestros.

En el jardín de niños había alrededor de 11 niños que presentaron la enfermedad, mientras que otros más presentaban el cuadro.

Por lo anterior, las madres lanzaron un mensaje a las autoridades de Preescolar de Servicios Educativos para que también atiendan el problema en el jardín de niños aledaño a la primaria, pues hasta el momento no han tenido ninguna visita.

