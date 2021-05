Abandona sindicato a enfermera despedida

El Diario de Chihuahua / Olga Lozano, al centro, el pasado miércoles

Chihuahua— Norberto Antonio Martínez, secretario general de la Sección 27 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, confirmó que no están respaldando a Olga Lozano a pesar de su despido por órdenes del secretario de Salud, Eduardo Fernández, quien ordenó su cese con todo y que se encontraba embarazada.

“Yo llevo buena relación con las autoridades, se han abierto un poquito. Sí han violado los derechos como sindicato, pero no a tan alto grado, tan es así que el secretario de Salud, a nosotros como Sección 27, ya establecidos, nos dijo: no los voy a golpear, no los voy a molestar”, comentó.

Olga Lozano tenía una antigüedad de ocho años con plaza base en el Sector Salud, y fue parte en la conformación y reconocimiento de diferentes sindicatos alternos.

Martínez reconoció que en la actualidad se encuentran en buenos términos con el Gobierno del Estado, a pesar de las constantes violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, y por ello, sugirieron a Lozano “llevar el caso por la vía legal”.

“Hay dos razones, la primera es que no nos ha reconocido el Ichisal, y la segunda, que el problema estaba en su momento en la mesa de trabajo, ahí se trató claramente que hay un problema entre el secretario de Salud y ella antes de esto, pero como sindicato hemos querido apoyarla, pero le sugerimos que tratara su caso por la vía legal para que sea un juez el que determine su situación legal”.

El departamento de Comunicación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó también que le brindaron asesoría a la enfermera, y que tienen conocimiento del caso; sin embargo, quedó pendiente la presentación de una queja como tal.

“Me corrieron embarazada, tenía cuatro semanas, pero se me vino el bebé. Levanté denuncia, pero no lo había hecho público porque me dijeron que me iban a reinstalar, pero ya van más de dos meses. Yo recibí amenazas por parte del Secretario de Salud, él ya me había amenazado enfrente de toda la gente ahí en Palacio”, indicó la afectada.

Señaló que su caso no es el único, pues de manera constante y por causas arbitrarias, han despedido a varios compañeros sin importarles dejarlos desprotegidos, a pesar de que arriesgaron su vida exponiéndose a contagios durante la pandemia.

