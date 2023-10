Abandona PAN sesión legislativa

Chihuahua.- Diputados de la fracción legislativa del PAN abandonaron la sesión de ayer martes, en medio de una acalorada discusión con los legisladores de Morena por el tema de la crisis migrante en Ciudad Juárez.

Luego de la participación de la panista Marisela Terrazas, subió a tribuna la diputada María Antonieta Pérez quien calificó la intervención de la legisladora de Acción Nacional como “plana, aburrida y monótona”; minutos antes Pérez Reyes aseguró que los panistas buscarían colaborar con el Ku Klux Klan antes de con el Gobierno Federal.

Durante la intervención de Pérez Reyes, los diputados y diputadas de la fracción panista protestaron y abandonaron el recinto, acusando a la contraparte de Morena de emitir insultos y no abonar a un sano ejercicio de intercambio de ideas y posicionamientos.

Al momento de la suspensión desarrollaban el cuarto punto de 10 acordados de manera previa por la mesa directiva, de acuerdo a los procedimientos que marcan el reglamento del Poder Legislativo.

La presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, declaró un receso de 10 minutos por falta de condiciones para continuar con el desarrollo de la sesión, sin embargo, cuando intentó reanudar sólo se encontraban cuatro diputados en el pleno, y turnó los asuntos para la sesión del próximo jueves.

Exige PAN disculpa pública

Luego de abandonar el debate, la fracción panista ofreció un espacio de atención a medios para exigir una disculpa pública por parte de la fracción de Morena.

"No vamos a tolerar insultos, no vamos a permitir burlas, no vamos a tolerar un discurso constante donde su doble moralidad se exhiba", externó Alfredo Chávez, coordinador de la fracción panista.

Adelantó que analizarán presentar una denuncia por violencia política de género y aseguró que la actitud de la diputada de Morena obedece al enojo por haber sido expulsada de Acción Nacional en años pasados.