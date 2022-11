A un mes de reforma laboral, sólo 11 casos no logran conciliación

Ciudad Juárez.— En el primer mes de vigencia de la reforma laboral en Chihuahua, el Gobierno del Estado reportó haber entregado 11 “constancias de no conciliación”, o de falta de arreglo entre patrones y trabajadores.

Estos 11 casos, si bien son una minoría con respecto a los 868 convenios logrados en el mismo período en el Centro de Conciliación Laboral de la entidad (CCL), se presentaron antes de que venciera el lapso establecido en la Ley Federal del Trabajo para agotar esta etapa prejudicial, que es de 45 días naturales.

“Es obligatorio conciliar, pero no llegar a un acuerdo”, explicó Almer Soto, vocero del CCL.

La información entregada por el funcionario agrega que cinco de las 11 constancias se generaron en la oficina de Ciudad Juárez, donde se obtuvieron 305 acuerdos; otras cinco en la de Chihuahua –que logró pactos en 438 casos–, y una más en Cuauhtémoc, que pudo generar 47 arreglos entre partes.

Uno de los cinco conflictos en los que no hubo conciliación en esta frontera fue el de Jaime Blanco, de 40 años, empleado de construcción que sufrió un accidente mientras trabajaba de manera informal y quien, el pasado 3 de octubre, en el primer día de vigencia de la reforma, obtuvo una de las primeras citas para audiencia en el CCL.

“Dijo el encargado de ahí, me dijo que él podría citar al señor (al patrón), pero que no estaba seguro de que el señor, que si el señor decía que no, ya no se podía hacer nada”, narró ayer el afectado en entrevista vía telefónica.

“Y luego le dije ‘entonces, ¿cómo le voy a hacer?’ Dijo: ‘lo que te puedo recomendar es que vayas al tribunal (laboral)’, y ya fue él que me recomendó ir al tribunal, dijo ‘ahí lo van a arrimar al señor”, agregó Blanco.

De acuerdo con lo expuesto por el mismo quejoso, el accidente de trabajo se registró el 6 de agosto, cuando cayó de una camioneta y sufrió una herida en la pierna izquierda, para lo cual tuvo atención médica sólo durante dos semanas.

Cuestionado ayer al respecto, el titular del CCL en esta frontera, Guillermo Domínguez, explicó que el caso entra en los supuestos de excepción de la etapa de conciliación por ser un accidente de trabajo.

El 3 de octubre, Blanco y su esposa, Gloria Lucero, dijeron que en el CCL sí se les informó que podían ir al tribunal laboral de manera directa, pero que ellos trataron de obtener un acuerdo.

“Nosotros optamos por llevar primero este procedimiento; si nos mandaban para peritaje, para que lo revisara el doctor, no avanzaba”, explicó entonces Lucero, que ayer agregó enfrentar serios problemas económicos debido a que su esposo no puede trabajar desde el accidente.

Los datos proporcionados por Soto indican también que, en total, el CCL en la entidad dio 3 mil 282 atenciones y que, con mil 552 personas, a la oficina ubicada en la capital del estado acudieron más usuarios que a la de esta frontera, que recibió a 997.

En total, agrega la información, los 868 convenios generaron un monto de 36.7 millones de pesos.