A un año de la pandemia, escuelas lucen abandonadas

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Las condiciones de las escuelas tras un año de no recibir alumnos o personal de auxilio en las actividades de limpieza en Chihuahua se encuentra polarizado; si bien en algunas zonas de alta marginación éstas parecen en abandono, algunas más donde los profesores aseguran no han dejado de acudir al menos a comprobar las condiciones, aún necesitan el apoyo de autoridades para estar listas de haber un próximo regreso a las aulas.

Fue hace unos días cuando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que Chihuahua podría regresar a las aulas alrededor del mes de mayo si el semáforo epidemiológico lo permite.

Con ello, aún las escuelas deben prepararse en cuestión de su infraestructura, pues durante los meses de confinamiento El Diario de Chihuahua documentó el precario estado en el que algunas escuelas públicas de nivel básico se encontraban, pues en muchas de ellas se había dejado crecer la hierba en los patios de recreo, las aulas acumulaban el polvo y tierra de los ventarrones que se han presentado en la ciudad, así como las afectaciones de vandalismo en algunos sectores.

Sin embargo en algunas otras instituciones como la primaria Guadalupe Victoria número 2531, donde el director de la misma se encontraba presente el día de ayer, se puntualizó que no han dejado de trabajar y acudir a la institución durante la pandemia, no obstante viven situaciones que deben resolver en este sentido, en específico la caída de una malla sombra en la cancha luego de las nevadas que llegaron en 2020 y que terminaron por derribar la estructura.

“Nosotros no hemos dejado de trabajar durante todo el año de pandemia, no hemos dejado de venir y arreglarla. Actualmente está muy bonita, recién pintada, metimos mobiliario nuevo en los salones nada más tenemos un detalle con la malla sombra, que con la nieve no aguantó la estructura y se vino abajo. Entonces ya estamos listos para regresar a clases cuando digan las autoridades, nada más necesitamos el apoyo para arreglar la malla sombra”, explicó.

Señaló que las autoridades no los han dejado solos en este sentido, por lo que pidió se les brinde apoyo para dar el último arreglo y estar listos para cualquier disposición de regreso.

Asimismo detalló que incluso los aires acondicionados les fueron robados, pero que estos ya fueron repuestos y asegurados.

No obstante, en escuelas como la Félix Guzmán Rodríguez se vive la misma situación de estructuras derribadas, sin embargo las condiciones en ella son un poco más precarias.

Si bien aún no se ha oficializado una fecha de regreso, y todo dependerá de cómo se encuentre el semáforo epidemiológico, el tema de la infraestructura escolar y la condición de las escuelas está polarizado en este sentido.