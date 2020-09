A punto del colapso sector agropecuario

El Diario

Delicias.- Un futuro catastrófico se avecina en el sector agropecuario si no llegan pronto las lluvias y se declara ocurrencia de sequía extrema en 52 de los 67 municipios, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, advirtió además del efecto devastador en el campo y la catástrofe económica para el resto de los sectores.

Mientras los agricultores continúan con la lucha por la defensa del agua, los pequeños productores de leche de la región centro sur se movilizaron ayer en caravana hasta la capital del estado, para exigir a Liconsa el pago de tres semanas atrasadas y por otro lado el sector ganadero ya reporta importantes pérdidas económicas por la muerte de ganado.

En general este sector podría estar a punto del colapso debido a las luchas sociales que agricultores y productores lecheros y ganaderos, han tenido que emprender para sacar adelantes sus actividades.

Un futuro catastrófico se avecina en el sector agropecuario si no llegan pronto las lluvias y se declara ocurrencia de sequía extrema en 52 de los 67 municipios, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, advirtió además del efecto devastador en el campo y la catástrofe económica para el resto de los sectores.

Mientras los agricultores continúan con la lucha por la defensa del agua, los pequeños productores de leche de la región centro sur se movilizaron ayer en caravana hasta la capital del estado, para exigir a Liconsa el pago de tres semanas atrasadas y por otro lado el sector ganadero ya reporta importantes pérdidas económicas por la muerte de ganado.

En general este sector podría estar a punto del colapso debido a las luchas sociales que agricultores y productores lecheros y ganaderos, han tenido que emprender para sacar adelantes sus actividades.

Desde un agricultor con la incertidumbre de si habrá agua para el siguiente ciclo agrícola o no y que la poca que quedaría en presas se la está llevando la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta los ganaderos y lecheros que no pueden con los gastos para suplementar a sus vacas por la falta de forraje y agua en los agostaderos.

DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO GESTIONA EL FONDEN

El titular de Desarrollo Rural, dijo el día de ayer en un mensaje dirigido a los chihuahuenses que debido a la sequía ya no se puede extraer más agua de la presa Francisco I. Madero y que esperan que Conagua acepte hoy la propuesta de los presidentes de los Módulos de Riego, sobre terminar con la extracción al alcanzar los 100 millones de metros cúbicos.

Agregó que debido a la sequía extrema Gobierno del Estado solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), corrobore la ocurrencia de sequía en 52 de los 67 municipios del estado de Chihuahua, para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para evitar daños catastróficos para los productores.

“Chihuahua ha aportado una cantidad considerable para el Tratado Internacional de Aguas, no puede ni debe dar más, ahora el estado pide ayuda para acceder a recursos del Fonden ante la actual sequía y sus repercusiones para el siguiente ciclo agrícola”, señaló.

Aunque Almeida Grajeda mencionó que la información no es nada agradable, es necesario dar a conocer la situación en la que se encuentran estos sectores, donde se ha perdido producción de cultivos por falta de agua y que además el ganado está muriendo, la producción de leche está bajando por la falta de forraje.

Es por ello que hizo un llamado a que se activen los mecanismos con los que cuenta la Federación para mitigar los efectos de esta sequía atípica e inesperada, recordando que el Gobierno de Chihuahua había solicitado declaración de emergencia para 52 de los 67 municipios de la entidad para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y evitar daños catastróficos a la agricultura y la ganadería.

“La sequía es una agonía lenta, mucha gente dice, oye, pues que llegó un huracán a tal lugar, o llegó una tormenta tropical, sí, efectivamente y genera destrozos, y hasta a veces condiciones humanas que lamentar, llega y se va en dos o tres días”, explicó.

Continuo diciendo “aquí con nosotros tiene ya 38 ó 39 días que no llueve, cuando debería haber llovido, tuvimos unas ligeras lluvias al inicio del mes de julio y de aproximadamente el 15 de julio acá la condición de humedad ha sido prácticamente en cero”.

“También en el riego vamos a tener afectación, por lo que Chihuahua ya no puede entregar más agua de la que hasta ahora ha aportado, que fue de más, porque está la sobrevivencia de toda una cadena productiva en el sector agropecuario”, agregó el titular de Desarrollo Rural.

Advirtió que un efecto más devastador aún estaba teniendo la sequía en la producción de forraje –avena, alfalfa y sorgo primordialmentepara la alimentación del ganado, que habitualmente abarcaba hasta 350 mil hectáreas, hoy en día está totalmente devastada”.

Afirmó que ante la ausencia de forraje las hembras ya no tienen la capacidad para lactar, ocasionando mortandad entre becerros y en vacas adultas, obligando a los ganaderos a destetar a los becerros con hasta 60 kilos menos de lo normal.

Alertó que si a partir de ahora lloviera sólo alcanzaría para el pastoreo y no habría forraje cosechable para pasar el invierno. “Partiendo de que Chihuahua es el cuarto mayor productor de leche en la República, la catástrofe económica sería extremadamente de condición incalculable”.

En relación a las presas dijo que Las Vírgenes, al día sábado, albergaba 132 millones de metros cúbicos, mientras El Granero registró 80 millones de metros cúbicos de volumen útil.

Esto después de que el sábado Conagua informara haber dado cumplimiento ya a las concesiones de usuarios a falta de 30 días para el cierre del ciclo agrícola y que de Boquilla solamente restaba entregar a los agricultores el 17% de la concesión.

CASETA DE PEAJE EN SAUCILLO SIGUE TOMADA

Agricultores que mantienen la toma de la caseta de Saucillo, rogaron a sus compañeros apoyo en las manifestaciones, “parece que solo nos afecta a unos pocos”, señaló uno de los manifestantes, quien anunció la toma de carretera en Lázaro Cárdenas.

A pesar de que son varios días, en los que los manifestantes han dejado el paso libre de cuota para los automovilistas que circulan por la carretera federal 45, se mantienen las protestas en contra del desfogue de las presas por parte de Conagua.

Ayer a las nueve de la mañana quienes se encontraban presentes en la caseta hicieron un atento llamado a sus compañeros y a los demás usuarios del Distrito de Riego 005 para que se sumaran a las acciones de protesta, por lo que ellos han denominado como “el saqueo del agua”.

CONTINÚA BLOQUEO DE LAS VÍAS EN ESTACIÓN CONSUELO

El bloqueo en las vías férreas en Estación Consuelo va a continuar hasta que se solucione el problema de la extracción de las presas, manifestó Saúl García, uno de los agricultores de la región.

Dijo que se sospechaba que entre sus grupos había personas infiltradas, se tendió una trampa y desde hace días avisaron que el lunes se bloquearía también la carretera federal 45 a la altura del Seccional de Lázaro Cárdenas.

“No estábamos equivocados, desde temprana hora ya había gente de la Guardia Nacional División Caminos en varios puntos cercanos al Seccional antes mencionado, donde se acostumbra establecer el bloqueo, somos agricultores no ignorantes para no saber qué está pasando en nuestra lucha”, señaló.

Agregó que se tomarán medidas para depurar grupos en redes sociales como Whatsapp, para evitar filtraciones de información sobre las acciones que se organizan.

LECHEROS EN CRISIS POR FALTA DE PAGO DE LICONSA

Caravana pacífica de productores lecheros viajó ayer a la capital del estado para exigir a Liconsa que cumpla con pagos a tiempo, “la idea no es pedir dádivas ni limosnas, si no que nos paguen todo lo que nos deben”, recalcó Santos Anchondo, representante de los productores lecheros de la región.

“Nos pidieron muchos requisitos para finalmente no respetar el precio de garantía”, menciono el líder lechero.

Anchondo agregó que la situación se está volviendo insoportable, ya que la Federación les responde que no hay presupuesto, que no ha llegado dinero y no tienen con qué responder al depósito de leche que hacen semana con semana los productores y que por derecho ya les corresponde, pues no son dádivas.

Incluso mencionó que para participar en la caravana muchos productores consiguieron dinero para poner gasolina, desde ahí no hace falta imaginarse que están batallando para alimentar, suplementar al ganado y que además no tienen para los gastos de la familia.

Se han vendido animales para darle de comer a los demás, los pequeños productores se encuentran desesperados.