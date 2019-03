A punto de los golpes ejidatarios de Aldama por irregularidades en asamblea

Chihuahua— A punto de los golpes estuvieron ejidatarios de Aldama el día de ayer luego de que la mesa directiva pretendiera llevar a cabo una asamblea dura, la cual fue cancelada debido a este enfrentamiento donde no hubo las condiciones favorables para desarrollar los puntos de acuerdo, que según denunció un grupo opositor se encuentran amañados por la mesa directiva que pretende lotificar, para vender hectáreas.

Esto es que áreas de uso común, o que pertenecen a más de 600 ejidatarios, se conviertan en hectáreas que puedan distribuirse entre particulares y dejen de pertenecer a todos quienes tienen derecho a ellas.

Para ellos se convocó a una asamblea dura bajo el pretexto de que se trataría la aprobación de la donación a un plantel educativo del CBTA, de un total de 20 hectáreas, sin embargo en los puntos de acuerdo no se especifica ni que se trata de una escuela, ni el número de hectáreas, o donde es que estas se ubican, sólo se menciona que áreas comunes pasarán a ser lotificadas.

Esto se presta a que luego de obtener la aprobación de la mayoría de los ejidatarios se pueda convertir cualquier terreno en lotes para posteriormente venderlos, explicaron inconformes.

Fueron los opositores a la mesa directiva quienes cerraron con cadenas y candados la puerta del Salón Ejidal, donde se llevaría a cabo la Asamblea impidiendo el acceso.

Esta acción provocó el enojo del grupo opositor quienes exigieron que se abriera la puerta o de lo contrario entrarían a la fuerza. Ante ello los ánimos se caldearon entre los ejidatarios quienes se amenazaban con gritos.

Por ello la presencia de la Policía Municipal de Aldama no se hizo esperar. El grupo encabezado por la mesa directiva desistió de esta acción y luego de un diálogo acordaron por consejo del representante de la Procuraduría Agraria, que postergarían la Asamblea para el próximo 28 de abril.

Una de las problemáticas que señalaron quienes se oponen a llevar a cabo este procedimiento es que no existe una depuración de ejidatarios con derecho a votar, ya que la ley agraria explica que quienes son ejidatarios, más no cuentan con derechos sobre tierras comunes, que son las que están en conflicto, no tienen injerencia en este tema.

De igual manera y derivado del conflicto se acordó también conformar dos comisiones de representación para mediar y llegar a acuerdos específicos sobre la donación de las tierras para el plantel escolar.