A nosotros la UACh nos ocupa más que preocuparnos: Jáuregui

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno César Gustavo Jáuregui Moreno declaró esta mañana a su llegada a Palacio de Gobierno que los problemas en la Máxima Casa de Estudios, no les preocupan y calificó como normal, que se presenten controversias como la suspensión de la toma de protesta del rector electo Luis Alfonso Rivera Campos.

Cuestionado al respecto, dijo; “Se están utilizando los mecanismos jurídicos ¿no?, cualquier persona tiene derecho si siente que algún derecho es vulnerado por completo, de hacerlo valer ante los jueces federales y estatales.

PUBLICIDAD

Es normal en un país democrático y nosotros esperamos, estamos seguros que los universitarios sabrán resolver los problemas que aún los aquejan.

Pero es normal en un estado democrático que existan resoluciones de jueces, se contrapongan en tal o cual sentido a determinados intereses”, expresó.

El secretario Jáuregui enfatizó que el conflicto en la UACh quizás si tiene tintes políticos, pero están en su derecho de ejercerse.

“Yo creo que lo que se tiene que hacer es resolverse el asunto conforme a lo que dictan las leyes. Debo decir que la elección de Luis Rivera Campos no está cuestionada en cuanto al procedimiento. Hay un alegato de equidad de género, que es donde se concedió la suspensión.

Esto no quiere decir que ya se haya resuelto el amparo, esto hace nada más que las cosas se suspendan hasta en tanto no exista una resolución de fondo que dirima la controversia y otorgue la razón o no al quejoso. No quiere decir que no haya rector electo”, señaló Jáuregui.

Al ser cuestionado si algún partido político como Morena podría estar detrás de dicho amparo que presentó el maestro de la FCA Omar Venegas, dijo.

“A nosotros la UACh nos ocupa, más que preocuparnos, por eso vamos a seguir apoyándola y estar al pendiente que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible.

Yo veo una UACh tranquila esperando que las cosas se resuelvan, del papel que le corresponde dentro de la sociedad”, mencionó.