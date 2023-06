A casi dos años del asesinato de Diego Otomendi

Chihuahua, Chih.- "El martes se cumplen dos años de tu partida; me quedan los hermosos recuerdos del tiempo que pasamos juntos. Fuiste y serás siempre el primer amor de mi vida, contigo conocí el amor de madre. Estoy orgullosa del ser humano que eres y de todo el amor que diste en esta vida”, dijo entre sollozos Claudia, madre de Diego Otamendi Lozoya de 23 años, quien fue encontrado sin vida en un predio ubicado en la avenida Zootecnia.

Este joven quien trabajaba como conductor de la plataforma de "DIDI", había desaparecido tres días antes de ser localizado sin vida. Fue justo el 27 de junio cuando Diego salió de su casa a las 5:30 de la tarde, pero jamás volvió.

"Yo le dije que se cuidara mucho porque estaba lloviendo, mis últimas palabras fueron: ´que Dios te lleve hijo, cuídate mucho´ y él me dijo: ´sí, má, ahorita vengo´, desde ahí sus mensajes ya no llegaron más, ya no pudimos comunicarnos.

Claudia, al no saber nada de su hijo, llamó a sus amigos y estuvo hablando con la novia de él, pero nadie sabía nada de su paradero.

"Eran como las nueve de la noche y yo fui a la Fiscalía a interponer una denuncia, sin embargo, la señorita que me atendió, no levantó el reporte y me citó al otro día; ahora pienso que tal vez si en ese momento lo hubiera atendido probablemente lo hubiera encontrado más rápido por que los asesinos dijeron que lo mataron a las siete de la tarde".

El 28 de junio, Claudia se puso en contacto con Norma Ledezma fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización que acompañó el caso y dio celeridad en los rastreos de búsqueda.

“Hubo una coordinación muy muy grande por parte de la señora Norma y pues gracias a ella, a la Fiscalía, a mis compañeros que me ayudaron mucho, a la que era novia de Diego, a mi familia que estuvieron en la búsqueda”.

El 30 de junio del 2021, Diego Otamendi Lozoya, fue encontrado sin vida.

"Yo recuerdo todo como si hubiera sido ayer, el día en que lo encontramos estaba lloviendo mucho y yo le pedí a Dios que me permitiera encontrarlo, lo encontramos no de la forma que nos habría gustado, pero lo hallamos", dijo la mamá de Diego.

Al preguntarle que palabras le diría a su hijo ella respondió que siempre lo recordará y que lo amará eternamente.

“Estoy orgullosa del ser humano que eres y de todo el amor que diste en esta vida; tu ausencia me duele muchísimo. Te amo y te amaré eternamente”.

Además, exigió a la autoridad que dé información sobre el caso de José Ángel Romano quien también fue asesinado por Bryan González Carmona y José Miguel Torres Gardea, ambos de 19 años y a quienes no se les ha condenado por el otro homicidio.

"En Chihuahua hay muchas desapariciones, de verdad admiro mucho a todas las madres que buscan y que siguen buscando a sus hijas e hijos", señaló.

El 2021, fue un año complicado para los chóferes que ofrecían este servicio, pues no sólo fue el caso de Diego sino de otros seis compañeros más quienes también fueron asesinados, entre ellos José Ángel y Diego Otamendi.

Al término de la entrevista Claudia agradeció a la “Fundación Acompaña” y a sus tanatólogas Thelma y Esther quienes han sido un pilar importante en todo este proceso.