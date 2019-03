A 10 meses de su desaparición, no existe rastro de los enfermeros

Chihuahua.- A poco más de 10 meses de la desaparición de los enfermeros originarios de Ciudad Jiménez, los resultados parecen no rendir frutos, a pesar de los continuos operativos de rastreo en zonas cercanas a donde operan con mayor fuerza elementos del crimen organizado, no existen indicios de un rastro de los cuatro jóvenes desaparecidos a finales del mes de mayo del año pasado.

A pesar de que existen cientos de casos de personas desaparecidas tanto de Parral como de la región, los resultados de la Fiscalía del Estado en este sentido son mínimos, quizás el caso que más ha trascendido es el de los jóvenes enfermeros, debido a que se le ha dado eco a nivel nacional y fuentes allegadas a los familiares aseguran que no existen resultados al respecto.

Cuatro jóvenes, tres de ellos, dedicados a la enfermería fueron privadas de la libertad por un grupo de hombres fuertemente armados de un departamento ubicado en la colonia Las Américas en Parral.

Se trata de Sigrid Casandra Díaz Huerta y Oswaldo Galván Rodríguez, de 21 y 22 años respectivamente, originarios de Jiménez y de profesión enfermeros, ambos estaban en una casa de la colonia Kennedy, junto con otro joven, cuando sujetos que portaban armas irrumpieron de manera violenta y los sacaron de la casa por la fuerza, llevándoselos en un vehículo; posteriormente, al último en mención lo liberaron cuadras más adelante.

También desapareció Mayra Guadalupe Mendoza Adame, de 21 años, enfermera originaria de Jiménez.

La cuarta desaparecida de nombre Mereari, aparentemente desapareció en hechos ajenos a los registrados en el departamento de los enfermeros, pero mantenía una relación de amistad con ellos.