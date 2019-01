Van 66 policías asesinados con Corral

Ciudad Juárez— Desde el inicio de la administración de Javier Corral han sido asesinados 66 elementos policiacos de las diferentes corporaciones que hay en Chihuahua.

Un recuento hemerográfico, así como los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado muestran que la mayoría de los juicios a los detenidos por estos crímenes se encuentran en proceso, es decir, sin llegar todavía a la etapa de sentencia.





Suman dos oficiales caídos este año

En total, ha informado la FGE, se han detenido a 14 personas acusadas de participar en los ataques en contra de la Agencia Estatal de Investigación.

Las detenciones, sin embargo, no se han traducido en el mismo número de sentencias. Según informó la FGE, solamente hay una sentencia, la de Juan Carlos García Piñón, quien al elegir un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad en el asesinato de Antonio Ortiz Mendoza.

Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE, señaló que en la mayoría de los casos el Ministerio Público está ampliando las investigaciones en el plazo legal (dos años) establecido.

Crisna Cuchcatla, investigador de la organización Causa en Común, dijo que los homicidios de policías de cualquier orden representan un daño mayor a la vida institucional.

“Condenamos estos homicidios porque si bien cualquier asesinato es lamentable, el de un policía implica directamente que se está lastimando al Estado mexicano. El asesinato de un policía debe ser excepcional, pero no es así”, mencionó.

El académico de El Colegio de la Frontera Norte precisó que de acuerdo al conteo de Causa en Común, diariamente se asesina a un policía (1.2) en algún punto del territorio nacional.

Chihuahua, recordó, ocupó el lugar número 4 en la lista de las entidades con más policías asesinados el año pasado, al acumular 28 en el seguimiento hemerográfico de la organización.

Cuchcatla consideró que la falta de sentencias muestra la debilidad de la justicia en México.

“Además de que si no hay sentencias se manda un mensaje muy claro de impunidad, esto es un claro ejemplo de que nuestros sistemas de procuración de justicia son disfuncionales”, manifestó.

Tras el ataque del jueves a instalaciones de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, el Municipio emitió un comunicado en el que además de condenar los hechos, señalaba que las acciones eran una “reacción de los grupos criminales por los duros golpes asestados por las corporaciones de seguridad contra los intereses de las células criminales”.

La FGE también ha referido que ataques y asesinatos de elementos se deben al éxito de las acciones en contra de la delincuencia.

“Los ataques se deben a los aseguramientos de armas, droga y cartuchos útiles realizados por la Fiscalía, tras detenciones en flagrancia, órdenes de cateo y arrestos a los principales líderes de las bandas criminales”, resaltó la FGE en diciembre pasado.

Para el investigador, la explicación de las autoridades resulta “insensible”.

“Suena burdo, insensible y hasta grotesco que el parámetro para decir que una estrategia es exitosa sea la muerte de un policía. Las autoridades no pueden explicar de esa manera los ataques a sus corporaciones de seguridad”, aseveró Cuchcatla.

El investigador apuntó además que en vez de explicar los asesinatos con una sola razón, las autoridades deberían asegurar la aplicación correcta de los recursos destinados a la formación policial y garantizar la reparación del daño a las familias de los policías asesinados.

Entre los detenidos por asesinato de policías en la entidad se encuentra David V. R., alias “El Greñas”, vinculado a proceso en diciembre del año pasado por su presunta participación en el asesinato de los policías Pedro Valadez Rodríguez y Héctor Manuel Montañez Ríos. Por los mismos hechos se detuvo también a Juan Arturo Padilla Juárez, alias “El Genio”, asesinado en el penal de Aquiles Serdán. Brenda Yaneli L. R., alias “La Pocahontas”; Andrés G. P., alias “El Guayabo”, Juan Pablo V. O., alias “El Compadre”; también están vinculados a proceso por homicidios cometidos en contra de los elementos de la Fiscalía General del Estado.

La información disponible de la FGE indica que también están sujetos a proceso Ramiro Eduardo Z. O., Jesús Eduardo D. T., Daniel H. C., Miguel Ángel P. Z., René V. F., Luis Fernando L. E., Jesús J. L., Jesús Manuel V., José Alberto M. M., Fernando M. G., José Refugio M. C., Jibrán Joseth Ch. Ch., Germán M. B., Armando Alfonso A. G., Miguel Ángel M. V., José Iván Q. E., Federico C. A., Javier Isai G. R., Kevin Ernesto F. M., José Alfredo C. C., Joel Iván M. C., Jonathan C. C., José Israel R. L., Brenda Janeth C. L. y Paola Jazmín R. O. Ninguno de ellos ha sido sentenciado.

Desde octubre de 2016, al inicio del gobierno de Javier Corral, han sido asesinados cuando menos 66 policías: 35 desde el arranque de la administración y hasta diciembre de 2017; 29 en todo 2018 y 2 en lo que va de este año.

El conteo considera a elementos estatales, ministeriales y municipales. Entre todos destacan el director de Seguridad Pública de Casas Grandes, Marco Antonio López Chávez; Édgar Edmundo Pérez de la Peña, jefe del Grupo Especial de la Policía Municipal de Cuauhtémoc; el jefe del área de Investigación Criminal de la Policía Municipal de Chihuahua, Roberto Carlos Rivero Chacón; Dan Gerardo Fonseca Torres, responsable de Asuntos Internos de la FGE en Juárez; Arturo Ledezma, escolta del coordinador de agentes del Ministerio Público, Ulises Pacheco y Miguel Ángel Salas López, segundo al mando de un grupo de inteligencia de la Policía Municipal.

Este año han sido asesinados los agentes Roberto Rivero Chacón, en Chihuahua, y Erick Andrés Lira Aguirre en Juárez. (Itzel Ramírez / El Diario)

