Sin avance investigación por homicidio de Isaac

Chihuahua— La investigación del asesinato de Isaac Ramírez Carmona, de 21 años, no cuenta hasta el momento con avances e identidades de los que pudieron haber participado en el crimen.

El fiscal general, César Augusto Peniche, dijo en entrevista que no hay datos que puedan individualizar a los responsables de este caso.

Agregó que agentes ministeriales y el Ministerio Público trabajan en la investigación, pero no hay información hasta el momento sobre los homicidas.

El cuerpo de la víctima fue localizado el pasado lunes por la tarde en una zona despoblada, cerca de la torre eléctrica 006, en el ejido Labor de Terrazas.

Fue sepultado y una bolsa de plástico cubría su cabeza. La causa de muerte fue asfixia por sofocación.