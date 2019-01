Piden 300 mil pesos por menor secuestrada en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La familia de una joven de 17 años interpuso un reporte de secuestro cometido contra su hija, la cual no aparece desde el jueves a las 5 de la tarde y de cuyo celular recibieron una llamada pidiendo un rescate por 300 mil pesos.

Fue la noche de este jueves, cuando se recibió un reporte al sistema de emergencias desde las calles Manuel Payne y Héroes de la Reforma de la Colonia Benito Juárez, en el cual se indicaba un posible hecho de privación de la libertad o secuestro.

Al lugar acudieron elementos de policía municipal, quienes al llegar se entrevistaron con la C. Claudia Rocha Jacobo de 46 años de edad, quien manifestó que aproximadamente a las 17:00 horas, su hija de nombre Adriana Jacobo Rocha de 17 años de edad había salido del domicilio, mencionando que estaría reunida con una amiga.

Horas más tarde, indicó haber recibido una llamada telefónica desde el número de su hija (6251596133) en la cual, una voz que dijo desconocer, le refería que su hija estaba secuestrada y que tenía que pagar la cantidad de 300 mil pesos por su rescate, finalizando la llamada y apagando el teléfono celular.

La madre de la menor no señaló contar con más información en relación a este hecho y fue orientada para que acuda ante la autoridad correspondiente a formalizar su denuncia.

Cabe mencionar que en el seguimiento que se le ha brindado a este reporte, hasta el día de hoy, viernes 18 de enero, la menor sigue sin regresar a su casa.