Paga Estado por deuda 500 mdp en un solo mes

A pesar de la reestructuración, el Gobierno del Estado pagó en diciembre pasado la cantidad mensual más alta en deuda pública de los últimos dos años.

De acuerdo con el más reciente informe de Movimientos de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Hacienda, el mes pasado el Estado destinó 500 millones 767 mil 124 pesos a ese renglón, incluido en el apartado de Gobierno Responsable.

En comparación, en noviembre el pago fue de 191 millones 833 mil 140 pesos, casi el mismo promedio que se mantuvo en los meses anteriores.

De acuerdo con Hacienda estatal, la intención de la reestructura –vigente desde junio pasado– era reducir 700 mil pesos diarios a la carga de los pagos destinados a este renglón, o 21 millones de pesos por mes, lo que no ha sucedido.

Todavía en agosto, dos meses después del refinanciamiento, la administración erogó 321 millones 428 mil 808 pesos por ese concepto.

Durante 2018 el Estado pagó 2 mil 768 millones 532 mil 102 pesos, cifra mayor a los 2 mil 346.4 millones erogados en 2017.

La Secretaría de Hacienda no respondió una solicitud de información para explicar los motivos del aumento en la cantidad destinada a la deuda pública en diciembre.





Aceptó Corral que reestructura de deuda no dio resultado esperado

En noviembre el gobernador Javier Corral reconoció que la reestructuración de la deuda estatal realizada en enero del año pasado no dio los resultados esperados. El objetivo era pagar menos intereses.

“En lugar de pagar más, por lo menos quedamos en lo mismo, pero queríamos pagar menos”, dijo entonces.

“En caso de que el Gobierno federal no me ayude, voy a buscar reestructurar la deuda de Chihuahua, no tengo de otra, que no sería propiamente contratar más deuda o aumentarla, pero sí reestructurarla ya no solamente para buscar mejores tasas, sino buscar un plazo más largo para conseguir recursos para salir adelante ”, agregó.

Con la reestructura, la administración trasladó los créditos que tenía por 20 mil 400 millones de pesos a otras instituciones financieras buscando mejores tasas de interés.

Hacia finales de 2016 la deuda pública de Chihuahua ascendía a 49 mil 600 millones de pesos, heredados a Corral por la administración anterior. (Javier Olmos / El Diario)





[email protected]