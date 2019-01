Desaparece otra menor en Cuauhtémoc

Chihuahua— En la ciudad de Cuauhtémoc se reportó ayer la desaparición de la menor Andrea Sarahí González Chacón, de 15 años de edad y hasta el momento no ha sido localizada.

Yésica Rentería, vocera de la Fiscalía Especial de la Mujer, informó hoy que se tiene el reporte de la desaparición de la menor y actualmente se está trabajando en la investigación dentro de la primera fase, por lo que no puede proporcionar datos del caso.

En las redes sociales se publicó la pesquisa que generó la Fiscalía General del Estado para las corporaciones policíacas, en la que se indica que Andrea Sarahí salió de su casa ubicada en la colonia Campo Real en la ciudad de Cuauhtémoc y no regresó.

La menor mide 1.60 metros de estatura, pesa 50 kilos, es de tez blanca, de complexión regular, tiene el cabello lacio castaño oscuro, ojos color café.

La Policía Municipal de Cuauhtémoc puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 9-1-1 del sistema de emergencias y el (625) 581-27-27 de la Comandancia para cualquier información relacionada con el paradero de la adolescente.