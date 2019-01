Condenan abandono de red estatal

Chihuahua– Los recursos destinados al mantenimiento de la red carretera estatal son insuficientes, afirmó el diputado local Miguel Ángel Colunga, quien consideró que a la larga será más costoso rehabilitar las vías.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que el Estado en los últimos dos años únicamente destinó 108 millones de pesos para el mantenimiento de la carretera Chihuahua - Ciudad Juárez.

En este sentido, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local condenó el abandono que se tiene no sólo de ésta, si no de toda la red de carreteras estatales, misma que no ha recibido el mantenimiento que requiere y que es una muestra del nulo trabajo en obra pública que el Gobierno de Javier Corral ha realizado.

Comentó que mientras menos recursos se destinen para la conservación de las carreteras será más caro con el paso del tiempo repararlas, pues el avanzado deterioro que presentan diversos tramos exige una atención mayor para poder tener vías de comunicación en óptimas condiciones.

Cabe señalar que a lo largo de la carretera Chihuahua - Ciudad Juárez, hay tramos estatales y federales y el diputado comentó que se habrá de exigir a ambos niveles de Gobierno que se atiendan de forma debida pues es una ruta por la que a diario circulan miles de automovilistas, transporte de carga y de pasajeros, además de ser una de las rutas de acceso de miles de paisanos que regresan al país.





[email protected]