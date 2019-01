Ante juez, presuntos asesinos de municipal

Chihuahua— Los siete presuntos responsables del homicidio del oficial segundo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (Dsmp) Roberto Carlos Rivero Chacón, fueron presentados ayer ante el juez de Control Luis Carlos Flores Morales, quien por las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año.

El agente del Ministerio Público los acusó formalmente de los delitos de homicidio calificado y agravado en perjuicio del policía segundo, además de homicidio en grado de tentativa sobre el agente Luis Ángel Hernández Holguín. Asimismo portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejercito y posesión de drogas.

Como dato relevante dentro de la causa penal 137/2019 y cuya diligencia tuvo varios recesos, se conoció que horas antes de cometer el ataque el pasado miércoles, una vez que las víctimas salieron de las instalaciones de la Comandancia Zona Sur, la presunta banda de criminales llamó al servicio de emergencias 9-1-1 para amenazar a los uniformados con el siguiente mensaje “Van a valer madre los elementos de la municipal”.

Los imputados son; Jhonatan C. C., Joel Iván M.C., José Israel R.L., José Alfredo C. C., Kevin F. M., Paola Jazmin R.O. y Brenda C.L., quienes regresaron al Cereso número Uno de Aquiles Serdán, en espera de la audiencia de vinculación o no a proceso a realizarse la próxima semana.

Según lo reveló el Ministerio Público, en el ataque perpetrado el pasado miércoles en la Vialidad Ch-P y calle 42, participaron tres vehículos siendo éstos un Sentra de color blanco, una pick up Ford Lobo de color verde y un automotor oscuro, cuyos tripulantes en su huída se pasaron semáforos en luz roja.

Fue el jueves a temprana hora cuando las siete personas fueron detenidas por los policías municipales en un operativo implementado sobre un domicilio en la colonia Mármol II, donde participaron también elementos del Ejercito Mexicano.

La captura se logró dentro de una vivienda de la calle 15 y Nueva España, donde se encontraba estacionado el vehículo Sentra blanco.

Cuando los polipreventivos entraron al domicilio, ahí estaban los integrantes de esta presunta célula criminal, incluso había menores de edad que fueron trasladados a la Comandancia Zona Sur, mientras se continuaban las investigaciones.

En el interior se aseguraron dos armas largas y dos cortas, casquillos percutidos, así como varios gramos de la droga conocida como cristal.