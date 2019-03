‘Una vil injusticia del Gobierno’

Chihuahua— María Guadalupe Hernández Chaparro es mamá de Jesús Manuel Luna, el joven excolaborador de César Duarte durante sus últimos años como gobernador del estado, y actualmente detenido por presunto peculado, acusado de haber solicitado el uso de una aeronave oficial para el hijo del exmandatario.

Sin embargo, para María Guadalupe se trata de una injusticia y un dolo por parte del Gobierno actual contra su hijo, al no poderle comprobar que haya hecho esa llamada, por lo cual se encuentra con prisión preventiva desde hace casi un año, mientras que otras personas exfuncionarios con Duarte están en libertad con acusaciones por desvío de recursos, condenó.

Luna era asesor técnico dentro de la estructura gubernamental, aunque el Ministerio Público lo ha mencionado como secretario personal del exmandatario, explicó María Guadalupe en entrevista con El Diario.

Su historia de vínculo con el Gobierno del ahora expriista se remonta al 2014 aproximadamente, cuando Jesús Manuel trabajaba para un medio de comunicación en Parral, de donde es originario, y recibió la invitación para incorporarse a la función pública.

“Una vez que fue el gobernador a Parral lo vio y le dijo ‘véngase a trabajar conmigo’, que porque lo veía que era muy movido y se vino mi hijo como asesor técnico, era como el mandadero. Él es demasiado honesto y yo siempre le he inculcado que ni agarre ni robe, que sea bien honesto”, dijo la mamá del hoy inculpado.

Después de haberse terminado el sexenio, el joven se fue a Estados Unidos y, por orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General, fue deportado, detenido y al momento no lo han podido vincular a proceso, ya que se han realizado varias audiencias iniciales y un amparo provocó que repusieran todo el proceso en su contra al argumentar fallas.

Su error, según indica la carpeta de investigación, es haber sido enlace entre el hangar del Gobierno del Estado y el hijo de Duarte para que éste último fuera trasladado para un asunto particular en la aeronave oficial del Estado.

Pero su mamá María Guadalupe, está segura que se trata de una injusticia. “Resulta que le dice al piloto de un viaje para el hijo de Duarte, y él ni hizo el viaje y le están cobrando el gasto. Además los pilotos tienen protocolos, no cualquier asesor puede hacer que se mueva. Me supongo que es el secretario particular, en ese entonces Servando Portillo, el que debe hacer esas cosas”, apuntó.

En noviembre pasado intentaron revocar ante un juzgado local la prisión preventiva, con el depósito en garantía de 180 mil pesos para que Luna pudiera llevar el proceso en libertad, pero no lo consiguieron. En breve lo intentarán de nuevo, adelantó.

Uno de los argumentos dados por juez es que Luna pudiera sustraerse de la justicia y huir a Estados Unidos, aseguró su mamá, “pero su visa está cancelada”, refirió.

“Todo esto es muy difícil. Yo como madre siento mucha impotencia de ver las cosas que le hacen a mi hijo. Es una vil injusticia porque mi hijo es un hombre honesto y trabajador, y no lo digo porque sea su madre, sino porque somos una familia que hemos pasado muchos sufrimientos”, añadió la señora.

Por ejemplo, el esposo de María Guadalupe y papá de Jesús Manuel falleció cuando éste último tenía 4 años de edad. La pareja de su hermana también falleció y ella se quedó viuda con un menor, del cual se encargó Jesús Manuel y es su figura paterna.

“Es un joven que lucha mucho y aunque ahorita esté en la cárcel, se preocupa mucho por nosotros. Él es prácticamente papá y el niño (su sobrino) lo ve como tal. ¿Qué le dice uno a un niño cuando él dice que a su papá le están haciendo una injusticia?”, cuestionó.

Actualmente el exgobernador sigue en calidad de prófugo de la justicia y ni él ni su familia tuvieron acercamiento con la familia del joven Jesús Manuel para apoyarlos en el proceso jurídico y los gastos que representan, puntualizó María Guadalupe.





Contrastes





Jesús Manuel

Luna Hernández

Exsecretario privado del

exgobernador César Duarte

Acusación: Presunto desvío de 336 mil 735 pesos al autorizar un avión para fines familiares del exmandatario

Resolución: Que enfrente el

proceso en reclusión; tiene en prisión preventiva ya casi un año









Fernando Mariano

Reyes Ramírez

Exlegislador local

Acusación: Simulación de

contrato; aceptó 2.4 mdp de las arcas estatales

Sentencia: Acudir a firmar el libro de actas semanalmente por tres años. Nunca fue a prisión





Daniel Benjamín M. S.

y Odón M. A.

Exfuncionarios de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara

Acusación: Desvío de 4.3

millones de pesos a cuentas personales

Resolución: Que enfrente el

procedimiento en libertad









Germain Lezama Cervantes

Empresario

Acusación: Desvío de 120

millones de pesos en la

Secretaría de Hacienda

Resolución: Dos años y medio

de prisión al aceptar su

participación en el delito





