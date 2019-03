‘No vamos a entregar dinero a intermediarios’

Chihuahua— “No vamos a entregar dinero a los intermediarios, eso ya quedó atrás”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante miles de personas en la Plaza Mayor, con relación a la entrega de apoyos que llegarán directo a los beneficiarios.

Fue así como el jefe del Ejecutivo dio el arranque oficial a los programas y tandas para el bienestar que incluye la entrega de apoyos a los adultos mayores a quienes se les duplicó el monto; así como las becas para jóvenes que no estudian ni trabajan y se van a capacitar para aprender un negocio, becas educativas de todos los niveles, créditos a la palabra a microempresarios y apoyos a jornaleros y productores agrícolas.

“No vamos a olvidar a nadie, pero son muchos y muy graves los problemas, no me estoy echando para atrás, sólo es cuestión de afinar la estrategia”, expresó López Obrador; dijo que la cuestión no son los recursos económicos, pues los hay y se afinan detalles para que el dinero llegue directo a la población.

López Obrador explicó que en México hay recursos de sobra para atender las necesidades del pueblo, sólo que la corrupción ha sido un fenómeno que ha impedido que se haga justicia social y por tal motivo se combate ese delito y muestra de ello es lo que se ha hecho en contra del huachicol, y el combate a la impunidad.

Dijo que anteriormente se robaban 800 pipas diarias de gasolinas y en dinero lo que se robaron el año pasado equivale a 65 mil millones de pesos y se decidió acabar con eso... se logrará erradicar el robo y tener ahorros por 50 mil mdp que van directo al pueblo.

De esta manera, dijo que alrededor de 150 mil adultos mayores en Chihuahua, ya recibieron su apoyo correspondiente al primer bimestre del año y recibieron la cantidad de 2,550 pesos, cifra que se duplicó con relación a lo que recibían anteriormente.

También anunció que 11 mil 341 personas con discapacidad recibirán su beca de apoyo y más de más de 80 mil estudiantes del nivel medio superior en los que están los colegios de bachilleres, escuelas técnicas, recibirán becas de mil 600 pesos cada dos meses, mientras que los universitarios de familias de escasos recursos económicos su beca será de dos mil 400 pesos mensuales para que puedan terminar la escuela.

Alrededor de 15 mil jóvenes en Chihuahua de entre 18 y 29 años podrán acceder al programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que recibirán 3,600 pesos mientras se capacitan en un empleo.

Así mismo, dijo que se apoyará a los jornales para sembrar en una zona de 50 mil hectáreas de árboles frutales y, sobre todo, maderables, lo que vendrá a generar 20 mil empleos permanentes en la sierra de Chihuahua.

Además anunció la entrega de créditos a la palabra a microempresarios que serán reembolsables a doce meses sin intereses.

“Nunca a Chihuahua le van a faltar los recursos que por ley le corresponden y ninguna represalia. Nada de que el gobernador está cuestionando al presidente y que por eso va Chihuahua a desatenderse. No, eso no lo vamos a hacer nunca jamás”, dijo López Obrador. (Miguel Silva)