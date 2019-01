‘Es difícil ir contra el poder de una tiranía’

Chihuahua— “Es un acto de locura, seguramente voy a terminar en los tribunales federales porque aquí (juzgados locales), de seguro habrá parcialidad por las estocadas del gobernador. Es muy difícil ir en contra de todo el poder de una tiranía”, afirmó ayer el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en una entrevista en la planta baja del Centro de Justicia.

El empresario, acompañado de sus abogados Antonio Collado Mocelo y Javier López, declaró que sus empresas, entre ellas “Jet Combustibles S.A. de C.V.”, pusieron a disposición del Gobierno del Estado en la administración de César Duarte las aeronaves, mismas que ahora le imputan, fueron utilizadas para el presunto desvío de 1.7 millones de pesos y están todas las facturas.

Explicó que el uso de los aparatos es similar a una tarjeta de teléfono celular, es decir, “una persona puede utilizar el 20, 30 ó 70 por ciento”, pero no hay problema, podemos extender el tiempo, dijo.

Denunció públicamente que no conforme, una vez que obtuvo su libertad condicional el año pasado, el mandatario estatal se comunicó con una persona para que le quitaran el aval sobre la renta de la residencia en donde vive en la actualidad.

Lo anterior con la intención de posiblemente modificarle la medida cautelar que lo enviaría de nuevo a prisión, pero gracias al apoyo que recibió de varios chihuahuenses, dijo, pudo mantener la propiedad en renta otro año mas.

Mostrando el dispositivo electrónico en el tobillo derecho, por el cual paga de su bolsillo la cantidad de 190 pesos por día, añadió Gutiérrez que teme por su integridad física y por ende, contrató autos blindados y también seguridad personal.

"No hubo daño, mis empresas (de aviación) pertenecen a mi familia por más de 40 años, cuentan con activos suficientes y vuelan seis mil horas al año. Por 17 horas no iba a exponerlos a ellos ni a mi integridad", dijo.

Cuando se le preguntó si recibió ayuda del expresidente Enrique Peña Nieto en sus procesos penales, toda vez que la primera carpeta por el presunto desvío de 250 millones de pesos fue declarada sin sustento por la Procuraduría General de la República (PGR), respondió tajante, “es un absurdo".

Reconoció tener un vinculo de amistad con el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones y cuando obtuvo su libertad recibió un mensaje de éste, mismo que le respondió.

¿Quisiera usted enviarle un mensaje al gobernador Javier Corral?, se le preguntó a Alejandro Gutiérrez. "Yo no le puedo decir nada, no creo que escuche. Apelo a su conciencia", respondió.

El empresario dijo que tiene una misión y buscará demostrar su inocencia; afirmó que jamás tuvo contacto con funcionarios estatales de la pasada administración, asimismo anunció que demandará a las instancias estatales que lo han perjudicado y dañado en su imagen.

Agregó que el sistema de justicia de Chihuahua está a las órdenes del gobernador Javier Corral, en el cual muchas personas están en la cárcel siendo víctimas de injusticias. “Por eso tengo un despacho jurídico que los está ayudando. Yo lo viví, perdí un año de mi vida dentro de la prisión, no me pueden contar todo lo que he visto”, reiteró.

“No confío en la justicia de Chihuahua, por supuesto que no, ya he visto de lo que son capaces y un día van a saber lo que alcancé a ver, son acciones de lesa humanidad, ya prepararé mis documentos, no se vale que escondan lo que está sucediendo”.





