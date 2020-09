Zac Efron y su nueva novia protagonizan una acalorada pelea en una cafetería

Poco ha durado la calma en el paraíso. Si esta misma semana conocíamos la identidad de la nueva novia de Zac Efron, una joven australiana llamada Vanessa Valladares, las últimas informaciones que nos llegan hacen referencia a su primera discusión pública. Los jóvenes han sido vistos en una cafetería manteniendo una acalorada discusión que ahora se ha convertido en tema de conversación en las redes.

Zac Efron intenta, desde hace años, llevar su vida sentimental en la más estricta intimidad. El actor es consciente del interés que suscita en los medios per prefiere vivir apartado del foco mediático y dejarse ver en público lo menos posible.

Sin ir más lejos, hace unas semanas se supo que quería dejar Hollywood e irse a vivir a Australia para estar más tranquilo, aunque poco después hemos sabido que puede que ese no sea su único motivo para trasladarse de país.

Zac Efron ha iniciado una relación sentimental con una chica australiana, concretamente de Byron Bay, el lugar donde él se quiere ir a vivir. Se trata de Vanessa Valladares, de 25 años, a quien conoció cuando esta trabajada de camarera en una cafetería.

La pareja ya está viviendo junta pero parece que las cosas no son todo de color de rosa. Los medios de comunicación se han hecho eco de una acalorada discusión que Zac Efron y su nueva novia han tenido en la terraza de un bar.

Según afirma un testigo de la pelea, la pareja hablaba sobre su futuro juntos. Y es que Zac tiene que regresar a Estados Unidos por motivos de trabajo y Vanessa no podrá acompañarle debido a las restricciones por el coronavirus.

“Primero hablaban de lo bien que se lo pasaron en su viaje a Thredbo”, ha explicado la persona que les vio, quien añadió. “Entonces Zac mencionó que tenía que viajar de vuelta a América de repente por compromisos de trabajo a pesar de que no estaba seguro de cuándo podría regresar”.

“Sonó como si hubiese un poco de estrés y tensión entre ellos teniendo en cuenta el factor de que su novia seguramente no puedo ir con él debido a las restricciones en las fronteras”, añadió la fuente.

La pareja está preocupada por el hecho de separarse y no saber cuándo volverán a estar juntos: “Mencionaron que una vez que Zac se vaya no podrá volver a entrar a Australia ya que no es ciudadano, pero su novia tampoco podrá viajar a América así que efectivamente estarán separados hasta que se eliminen las restricciones por la Covid-19”.

La persona que les vio discutir en la cafetería asegura que “También parecían un poco preocupados por el número de casos de Covid que hay en América en comparación con los que hay en Australia, y que Zac se sentía más cómodo estando en Australia todo el tiempo que pudiese”.