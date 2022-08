Zac Efron en la mira de PETA por comercial con oso cautivo

Associated Press | PETA instó a Zac Efron a que la compañía Kodiak Cakes, de la que es director de marca, no use animales en cautiverio para comerciales

Ciudad de México.— Zac Efron está en la mira de la organización pro animal PETA por posar junto a un oso en cautiverio para una publicidad de la compañía Kodiak Cakes, de la que según TMZ él es director de marca. La campaña, según la empresa, pretende crear conciencia y hacer una donación de una parte de las ventas de su mercancía oficial denominada Keep It Wild, dinero que darían a Vital Ground Foundation, una organización sin fines de lucro que apoya la preservación de los hábitats de osos pardos salvajes. Sin embargo, PETA ha cuestionado qué tan válido es usar a un oso cautivo para promover que se mantenga el hábitat de los osos salvajes. "Es hipócrita explotar a un animal para ayudar potencialmente a otro. Ningún verdadero grupo de conservación obligaría a los animales cautivos a realizar trucos para la cámara con el fin de crear conciencia sobre sus contrapartes salvajes", dijo la organización en un comunicado. La organización pide que se eliminen los anuncios o que se reemplacen con tecnología CGI y que Zac debería poder hacer esa llamada después de asumir su papel influyente en esa empresa. El oso Tank, de 27 años, nació en cautiverio y se lo quitaron a un criador cuando tenía solo 6 semanas. Ha aparecido en Man Vs. Bear, show de Discovery+.